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«Только могила исправит»: Алена Водонаева прокомментировала развод Марата Башарова

Марат Башаров недавно стал участником скандала при разводе с своей женой Елизаветой Шевырковой, бывшая избранница намекнула на то, что актер и телеведущий ее избивал, о чем молчать она больше не будет. Не осталась в стороне от конфликта и светская львица, бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева. По мнению звезды, таких как Башаров «только могила исправит».
«Только могила исправит»: Алена Водонаева прокомментировала развод Марата Башарова

Более того, Алена Водонаева заявила, она не понимает, как он продолжает работать на телевидении и вести шоу «Битва экстрасенсов», когда сейчас не может наладить отношения с избранницей. Водонаева вспомнила и прошлый брак актера с Екатериной Архаровой. Коллега вышла замуж за телеведущего весной 2014 года, а уже осенью попала в больницу с ушибами, переломом носа и травмами.

«В любом другом обществе его бы обязательно наказали… Почему актрисы соглашаются играть с ним роли?», - написала звезда "Дома-2" в своей колонке. По словам Алены Водонаевой, только у нас принято считать, что если бьет, значит любит. Также светская львица удивилась беспечности Елазеветы Шеврыковой, ведь она, зная прошлое Башарова, все же согласилась стать его женой, и родила ему ребенка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:36

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