«Только могила исправит»: Алена Водонаева прокомментировала развод Марата Башарова

Более того, Алена Водонаева заявила, она не понимает, как он продолжает работать на телевидении и вести шоу «Битва экстрасенсов», когда сейчас не может наладить отношения с избранницей. Водонаева вспомнила и прошлый брак актера с Екатериной Архаровой. Коллега вышла замуж за телеведущего весной 2014 года, а уже осенью попала в больницу с ушибами, переломом носа и травмами.«В любом другом обществе его бы обязательно наказали… Почему актрисы соглашаются играть с ним роли?», - написала звезда "Дома-2" в своей колонке. По словам Алены Водонаевой, только у нас принято считать, что если бьет, значит любит. Также светская львица удивилась беспечности Елазеветы Шеврыковой, ведь она, зная прошлое Башарова, все же согласилась стать его женой, и родила ему ребенка.