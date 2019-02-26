Ученые обнаружили нового «посланника» иммунной системы
Датские ученые провели эксперимент, в ходе которого был обнаружен новый белок в организме человека. «Посланник» иммунной системы способен активироваться при угрозе для здоровья.
Исследователи определили, каким образом клетки в организме способны передавать друг другу сигнал об опасности. Они разводили клетки, которые подверглись воздействию бактерий под названием listeria, способные вызывать тяжелое пищевое отравление. Бактерии были введены в клетку, где оставили свою ДНК, которую впоследствии обнаружил белок cGAS и подал сигнал об угрозе.
Второй частью исследования стал эксперимент с «отказом посланника». Мышам ввели те же бактерии, а затем изучали поведение клеток во время опасности. Результат показал, что животным было труднее распространять иммунный сигнал для того участка, который больше всего нуждался в защите. Научное общество пришло к выводу, что такое исследование поможет предупреждать аутоиммунные заболевания.
Исследователи определили, каким образом клетки в организме способны передавать друг другу сигнал об опасности. Они разводили клетки, которые подверглись воздействию бактерий под названием listeria, способные вызывать тяжелое пищевое отравление. Бактерии были введены в клетку, где оставили свою ДНК, которую впоследствии обнаружил белок cGAS и подал сигнал об угрозе.
Второй частью исследования стал эксперимент с «отказом посланника». Мышам ввели те же бактерии, а затем изучали поведение клеток во время опасности. Результат показал, что животным было труднее распространять иммунный сигнал для того участка, который больше всего нуждался в защите. Научное общество пришло к выводу, что такое исследование поможет предупреждать аутоиммунные заболевания.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:00