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В Великобритании биологи сфотографировали “голубую” смерть

В Великобритании биологам удалось запечатлеть смерть на фото, она оказалась голубой. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Университетского колледжа Лондона.
В Великобритании биологи сфотографировали “голубую” смерть

Опыты проводились с участием червей, а возглавил исследование доктор Дэвид Джемс. Последний отметил, что в момент смерти погибают клетки, таким образом провоцируя цепную химическую реакцию. Она, в свою очередь, ведет к нарушению существующих межклеточных отношений. На фоне этого и образовывается синее излучение, спровоцированное процессом разрушающего химсоединения с кальцием некроза.

В ходе научной работы ее авторам удалось понять, каким образом клетки информируют друг друга о том, что наступила смерть. Ученые считают, что в будущем полученные ими данные упростят процесс понимания тайны бессмертия. В частности, если удастся блокировать быстрое распространение данных о смерти организма непосредственно между клетками, станет возможным остановить и сам некроз, начинающийся уже спустя пару минут с момента остановки сердца.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:24

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