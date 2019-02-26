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Елена Летучая примет участие в съемках нового сезона шоу «Летучий надзор»

Известная российская телеведущая, автор и редактор телепрограмм, продюсер, общественный деятель и журналист Елена Летучая примет участие в съемках нового сезона популярного шоу «Летучий надзор». Об этом звезда рассказала фанатам в личном блоге Instagram.

Елена Летучая примет участие в съемках нового сезона шоу «Летучий надзор»

Знаменитость опубликовала в микроблоге новое фото, где она позирует сидя в кресле у парикмахера в обтягивающем кожаном костюме черного цвета с золотистыми и красными вставками. В комментарии к посту Елена Летучая написала, что она уже начала готовиться ко второму сезону «Летучего надзора» и пообещала поклонникам: сезон будет жарким.

Подписчики оценили публикацию кумира и отметили, что с нетерпением ждут новых выпусков «самого честного и интересного» ток-шоу, а ведущую фолловеры назвали «супергероем нашего времени».

Елена Летучая в своем интернет-проекте «Летучий надзор. Без цензуры» объясняет зрителям, как не стать жертвой в сфере услуг и выбрать качественную продукцию. Программа очень быстро стала популярной.

В передаче «Ревизорро» артистка перестала появляться после того, как в 2017 году расторгла контракт с каналом «Пятница!». После этого ведущая сотрудничала с Первым каналом, принимая участие в новом шоу «Летучий отряд». Но из-за проблем со здоровьем Летучей съемки проекта пришлось приостановить.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

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