Елена Летучая примет участие в съемках нового сезона шоу «Летучий надзор»

Знаменитость опубликовала в микроблоге новое фото, где она позирует сидя в кресле у парикмахера в обтягивающем кожаном костюме черного цвета с золотистыми и красными вставками. В комментарии к посту Елена Летучая написала, что она уже начала готовиться ко второму сезону «Летучего надзора» и пообещала поклонникам: сезон будет жарким.Подписчики оценили публикацию кумира и отметили, что с нетерпением ждут новых выпусков «самого честного и интересного» ток-шоу, а ведущую фолловеры назвали «супергероем нашего времени».Елена Летучая в своем интернет-проекте «Летучий надзор. Без цензуры» объясняет зрителям, как не стать жертвой в сфере услуг и выбрать качественную продукцию. Программа очень быстро стала популярной.В передаче «Ревизорро» артистка перестала появляться после того, как в 2017 году расторгла контракт с каналом «Пятница!». После этого ведущая сотрудничала с Первым каналом, принимая участие в новом шоу «Летучий отряд». Но из-за проблем со здоровьем Летучей съемки проекта пришлось приостановить.