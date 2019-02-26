Жители Черногории обнаружили 20-метровую воронку неизвестного просихождения
Жители населенного пункта Рожае в Черногории обнаружили странное образование в земле. Загадочная воронка имеет 20-метровую глубину, а также ее происхождение неизвестно.
По подсчетам очевидцев, в диаметре яма достигла 10 метров. Они сообщают, что ранее им не приходилось наблюдать подобное. Один из жителей Ибрагим Халилович рассказал, что за свои 90 лет еще ни разу не видел таких образований. Он уверяет, что отлично знает эту местность, так как всю сознательную жизнь проработал пастухом. Власти города также не могут объяснить происходящее. Они только предполагают, что воронка могла стать следствием давней постройки тоннеля.
Местных жителей призывают не подходить к месту загадочного оврага, так как его масштабы могут увеличиваться, а гарантировать оперативную помощь в данном случае невозможно.
По подсчетам очевидцев, в диаметре яма достигла 10 метров. Они сообщают, что ранее им не приходилось наблюдать подобное. Один из жителей Ибрагим Халилович рассказал, что за свои 90 лет еще ни разу не видел таких образований. Он уверяет, что отлично знает эту местность, так как всю сознательную жизнь проработал пастухом. Власти города также не могут объяснить происходящее. Они только предполагают, что воронка могла стать следствием давней постройки тоннеля.
Местных жителей призывают не подходить к месту загадочного оврага, так как его масштабы могут увеличиваться, а гарантировать оперативную помощь в данном случае невозможно.
В мире
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:46