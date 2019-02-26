Данила Козловский посетил Курскую АЭС перед съемками нового фильма
Представитель российского шоу-бизнеса, прославленный режиссер и актер Данила Козловский недавно посетил Курскую АЭС. Визит знаменитости не афишируется, но артист, считают поклонники, готовится к съемкам нового фильма, посвященного Чернобылю.
На личной странице знаменитости в соцсети «ВКонтакте» появилась новая публикация, где на одном из кадров Данила Козловский позирует в каске и спецодежде на фоне недостроенного пятого энергоблока стратегического объекта. В комментарии режиссер написал: «Сегодня в Курске…». Артист отметил, что работа не волк, но может убежать в Курск.
Поклонники известного актера предполагают, что именно в Курской области, где расположен город-атомщиков Курчатов могут начать съемки нового кинопроекта режиссера «Тренера». Сам Данила Козловский пока не раскрывает планов, касательно исторической новинки о катастрофе на Чернобыльской АЭС.
По мнению фанатов, недостроенный реактор РБМК очень напоминает тот, что был в Чернобыле, а его нерабочую зону силовые структуры используют иногда для проведения антитеррористических учебных операций.
На личной странице знаменитости в соцсети «ВКонтакте» появилась новая публикация, где на одном из кадров Данила Козловский позирует в каске и спецодежде на фоне недостроенного пятого энергоблока стратегического объекта. В комментарии режиссер написал: «Сегодня в Курске…». Артист отметил, что работа не волк, но может убежать в Курск.
Поклонники известного актера предполагают, что именно в Курской области, где расположен город-атомщиков Курчатов могут начать съемки нового кинопроекта режиссера «Тренера». Сам Данила Козловский пока не раскрывает планов, касательно исторической новинки о катастрофе на Чернобыльской АЭС.
По мнению фанатов, недостроенный реактор РБМК очень напоминает тот, что был в Чернобыле, а его нерабочую зону силовые структуры используют иногда для проведения антитеррористических учебных операций.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30