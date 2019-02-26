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Российские студенты показали дизайн автомобиля LADA из будущего

Российские студенты из Москвы и Петербурга показали дизайн автомобиля LADA из будущего. Участники творческого конкурса представили, как могут выглядеть футуристичные модели "АвтоВАЗа".
Российские студенты показали дизайн автомобиля LADA из будущего

В рамках программы по сотрудничеству с начинающими инженерами и дизайнерами, отечественный производитель авто продемонстрировал LADA будущего. 19 студентам из университета МАМИ и академии Штиглица предложили представить, какие машины "АвтоВАЗ" будет производить много лет спустя. Художники нарисовали концепты экстерьера и салона автомобиля.

Оценивали конкурсные работы Жюльен Друар из подразделения компании столицы и Стив Маттин, занимающий должность главного дизайнера LADA. Победил проект студента из МАМИ, который 6 месяцев будет стажироваться в студии дизайна автоконцерна в Москве.

Отметим, что проект "АвтоВАЗ" "Покоряя Москву и Петербург" предусматривает ряд мероприятий, в ходе которых талантливую молодёжь принимают на работу в компанию. Руководство концерна активно ищет перспективных дизайнеров и инженеров.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24

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