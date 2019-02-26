Синие киты способны выстраивать маршрут миграции по памяти





Основной пищей для синих китов является криль. Они запоминают, в каком месте такой пищи было больше, и по памяти могут восстановить траекторию. Ученые считают, что киты способны угадывать идеальное время для своей миграции, анализируя предыдущий год.Известно, что млекопитающие животные для разных целей выбирают и отдельные места. Между Калифорнийским заливом они выводят потомство, а чтобы прокормить себя и детенышей, киты мигрируют в залив Аляска. В весеннее время синие киты отправляются на север.Чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию, ученые анализировали поведение млекопитающих при доступности пищи в ближайшем радиусе. Киты выстраивали маршрут по собственной памяти, о чем свидетельствовала их траектория. Они лишь слегка корректируют ее и время миграции, чтобы подстроиться под внешние условия.