После перенесенной простуды Лидия Федосеева-Шукшина полюбила эпиграммы Лермонтова
Лидия Федосеева-Шукшина полюбила и начала читать эпиграммы авторства Михаила Лермонтова. По признаниям актрисы, к литературе она пристрастилась после перенесенной простуды.
О самочувствии своей матери поклонникам сообщила Мария Шукшина, опубликовав в Instagram несколько фото и видео с родственницей. В новом посте актриса показала Федосееву-Шукшину лежащей на кровати и читающей Лермонтова. Автор записи отметила, что роликом поделилась с разрешения матери, кадры являются редкими, а любовь к известному писателю у артистки проснулась после перенесенной простуды. Теперь 80-летняя знаменитость читает эпиграммы, которые предварительно выписывает себе на бумажку.
Мария Шукшина отметила, что ее мать передала поклонникам привет, призвав их не волноваться и поблагодарив за поддержку. Сейчас Федосеева-Шукшина чувствует себя намного лучше, а фолловеры ее дочери пожелали знаменитости скорейшего выздоровления.
О самочувствии своей матери поклонникам сообщила Мария Шукшина, опубликовав в Instagram несколько фото и видео с родственницей. В новом посте актриса показала Федосееву-Шукшину лежащей на кровати и читающей Лермонтова. Автор записи отметила, что роликом поделилась с разрешения матери, кадры являются редкими, а любовь к известному писателю у артистки проснулась после перенесенной простуды. Теперь 80-летняя знаменитость читает эпиграммы, которые предварительно выписывает себе на бумажку.
Мария Шукшина отметила, что ее мать передала поклонникам привет, призвав их не волноваться и поблагодарив за поддержку. Сейчас Федосеева-Шукшина чувствует себя намного лучше, а фолловеры ее дочери пожелали знаменитости скорейшего выздоровления.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55