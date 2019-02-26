После перенесенной простуды Лидия Федосеева-Шукшина полюбила эпиграммы Лермонтова

О самочувствии своей матери поклонникам сообщила Мария Шукшина, опубликовав в Instagram несколько фото и видео с родственницей. В новом посте актриса показала Федосееву-Шукшину лежащей на кровати и читающей Лермонтова. Автор записи отметила, что роликом поделилась с разрешения матери, кадры являются редкими, а любовь к известному писателю у артистки проснулась после перенесенной простуды. Теперь 80-летняя знаменитость читает эпиграммы, которые предварительно выписывает себе на бумажку.Мария Шукшина отметила, что ее мать передала поклонникам привет, призвав их не волноваться и поблагодарив за поддержку. Сейчас Федосеева-Шукшина чувствует себя намного лучше, а фолловеры ее дочери пожелали знаменитости скорейшего выздоровления.