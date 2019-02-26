Дженнифер Лоуренс продемонстрировала обручальное кольцо
Дженнифер Лоуренс продемонстрировала обручальное кольцо подаренное Куком Марони. Ранее знаменитость скрывала украшение от общественности.
Недавно стало известно, что Дженнифер Лоуренс и Кук Марони решили пожениться. Обручальное кольцо актриса предпочитала не показывать публике. Но несколько дней назад папарацци заметили дорогостоящее украшение с большим камнем у знаменитости на пальце. Произошло это в тот момент, когда она находилась в ресторане ABC Cocina. Во время ужина знаменитая актриса была в хорошем настроении и о чем-то разговаривала с подругами. Кадры были опубликованы в социальной сетиTwitter.
Некоторое время назад Дженнифер Лоуренс выходила в свет с обручальным кольцом на пальце. Но увидеть его так и не удалось, поскольку оно было перевернуто. Возможно сейчас знаменитость просто забыла спрятать кольцо и продемонстрировала его публике. Эксперты пока не берутся оценить его стоимость.
Недавно стало известно, что Дженнифер Лоуренс и Кук Марони решили пожениться. Обручальное кольцо актриса предпочитала не показывать публике. Но несколько дней назад папарацци заметили дорогостоящее украшение с большим камнем у знаменитости на пальце. Произошло это в тот момент, когда она находилась в ресторане ABC Cocina. Во время ужина знаменитая актриса была в хорошем настроении и о чем-то разговаривала с подругами. Кадры были опубликованы в социальной сетиTwitter.
Некоторое время назад Дженнифер Лоуренс выходила в свет с обручальным кольцом на пальце. Но увидеть его так и не удалось, поскольку оно было перевернуто. Возможно сейчас знаменитость просто забыла спрятать кольцо и продемонстрировала его публике. Эксперты пока не берутся оценить его стоимость.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:16