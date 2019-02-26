Юлия Тимошенко заявила о старте процедуры импичмента Петра Порошенко





Говоря от лица “Батькивщины”, политик официально заявила о желании объявить импичмент лидеру Украины. В этом Тимошенко поддерживают и другие местные фракции, а также она упомянула итоги проведенного СМИ расследования, согласно которому Порошенко имеет непосредственную причастность к закупкам на территории России по завышенной стоимости ряда запчастей, предназначенных для военной техники. Действия главы страны в данном случае можно расценивать, как государственную измену.О махинациях с участием Порошенко заявило издание Bihus.info. Конституция Украины предполагает возможность импичмента президента в случае его причастности к ГИ. В то же время местные парламентарии с 1996 не могут утвердить в стране закон об отставке.