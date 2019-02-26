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Юлия Тимошенко заявила о старте процедуры импичмента Петра Порошенко

Юлия Тимошенко уведомила о старте процедуры импичмента против Петра Порошенко. Такое намерение политика было озвучено в рамках ее выступления в Верховной Раде.
Юлия Тимошенко заявила о старте процедуры импичмента Петра Порошенко

Говоря от лица “Батькивщины”, политик официально заявила о желании объявить импичмент лидеру Украины. В этом Тимошенко поддерживают и другие местные фракции, а также она упомянула итоги проведенного СМИ расследования, согласно которому Порошенко имеет непосредственную причастность к закупкам на территории России по завышенной стоимости ряда запчастей, предназначенных для военной техники. Действия главы страны в данном случае можно расценивать, как государственную измену.

О махинациях с участием Порошенко заявило издание Bihus.info. Конституция Украины предполагает возможность импичмента президента в случае его причастности к ГИ. В то же время местные парламентарии с 1996 не могут утвердить в стране закон об отставке.



 
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Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:46

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