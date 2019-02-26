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Lenovo анонсировала беспроводные наушники Yoga и X1

Lenovo анонсировала на конференции MWC в Барселоне беспроводные наушники Yoga и X1. Модели будут продаваться за 170 и 150 долларов.
Lenovo анонсировала беспроводные наушники Yoga и X1

Компания Lenovo представила на открывшейся конференции MWC специальную гарнитуру для ноутбуков Yoga и ThinkPad. Расширив новую для себя линейку наушников, которую уже открыли Thinkplus Pods One, бренд разработал схожие модели белого, чёрного и серебристого цветов. Yoga ANC и X1 ANC совместимы не только с компьютерами, но и мобильными устройствами.

Соединение доступно через Bluetooth 5.0. и разъём USB-C, но не обычный порт для наушников. Чистый звук обеспечивают технология ENC и система подавления шумов. По словам сотрудников Lenovo, для сборки использовался пластик премиум-качества, металл и силиконовая кожа.

Весит гарнитура всего 200 грамм. Без подзарядки X1 ANC и Yoga ANC можно будет пользоваться 15 часов. Первая модель будет стоить 150 долларов, вторая - $170. В официальный релиз новинки выйдут летом этого года.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:00

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