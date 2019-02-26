Жительница Самарской области две недели не могла похоронить мужа





В студии Первого канала жительница Самарской области объяснила: у нее не было другого выхода, так как в одном из похоронных агентств ей сказали заплатить 50000 рублей, но такой суммы у Анны Плотниковой не было. Она обратилась в другую компанию с более доступными услугами. Вдова столкнулась и с другими проблемами: ей отказывались выдать разрешение на погребение тела, не давали забрать из морга покойного, а сотрудники муниципального кладбища препятствовали копать могилу.В результате вдова похоронила избранника на сельском кладбище под Самарой. Героиня программы «Прямой эфир» призналась: что была в отчаянии, когда пришлось хоронить супруга, ведь они не жили вместе и виделись редко, пару связывал лишь совместный ребенок. Родных у избранника женщины не было, поэтому похоронами занялась Плотникова.Андрей Воробьев, к которому за помощью обратилась пострадавшая особа пояснил, что похоронить мужчину им не удалось из-за монополизма: «Нам стали препятствовать с выдачей направления на кладбище, проезда на территорию». По словам молодого предпринимателя, группа незнакомых людей в морге пытались забрать тело и неоднократно угрожала вдове и даже правоохранительным органам.