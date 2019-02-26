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Жительница Самарской области две недели не могла похоронить мужа

Жительница Самарской области стала гостьей программы «Прямой эфир», где рассказала, почему она две недели не могла похоронить мужа. Женщине пришлось поставить гроб с покойным избранником возле областного правительства, чтобы добиться хоть какого-то результата.

Жительница Самарской области две недели не могла похоронить мужа

В студии Первого канала жительница Самарской области объяснила: у нее не было другого выхода, так как в одном из похоронных агентств ей сказали заплатить 50000 рублей, но такой суммы у Анны Плотниковой не было. Она обратилась в другую компанию с более доступными услугами. Вдова столкнулась и с другими проблемами: ей отказывались выдать разрешение на погребение тела, не давали забрать из морга покойного, а сотрудники муниципального кладбища препятствовали копать могилу.

В результате вдова похоронила избранника на сельском кладбище под Самарой. Героиня программы «Прямой эфир» призналась: что была в отчаянии, когда пришлось хоронить супруга, ведь они не жили вместе и виделись редко, пару связывал лишь совместный ребенок. Родных у избранника женщины не было, поэтому похоронами занялась Плотникова.

Андрей Воробьев, к которому за помощью обратилась пострадавшая особа пояснил, что похоронить мужчину им не удалось из-за монополизма: «Нам стали препятствовать с выдачей направления на кладбище, проезда на территорию». По словам молодого предпринимателя, группа незнакомых людей в морге пытались забрать тело и неоднократно угрожала вдове и даже правоохранительным органам.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:38

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