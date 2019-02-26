Кукла Сплюша внесла раздор в пару Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко
После признания участницы "Дома-2" Маргариты Ларченко в том, что ее мать обладает магическим даром и может помочь в любовных делах, Илья Яббаров буквально не может найти себе места. Проектант переживает, что избранница могла его приворожить, а куклу Сплюшу мать подарила ей не случайно. Стоит отметить, что подозрения участника реалити поддерживают и телеведущие, а также коллеги.
После недавнего заявления Маргариты Ларченко переживать начала даже мать Ильи Яббарова. Участники проекта "Дом-2", а также телеведущий Влад Кадони задаются вопросом, зачем 27-летней девушке кукла по имени Сплюша. Проектанты уверены, именно из-за незатейливого подарка шансонье никак не может расстаться с избранницей.
Сам Илья Яббаров тоже опасается, что Маргарита Ларченко стала его девушкой не без помощи своей матери. Шансонье пока не уверен, хочет ли он продолжать отношения с участницей "Дома-2", ведь в их паре часто случаются ссоры, в основном из-за ревности Ларченко к новорожденному сыну возлюбленного.
После недавнего заявления Маргариты Ларченко переживать начала даже мать Ильи Яббарова. Участники проекта "Дом-2", а также телеведущий Влад Кадони задаются вопросом, зачем 27-летней девушке кукла по имени Сплюша. Проектанты уверены, именно из-за незатейливого подарка шансонье никак не может расстаться с избранницей.
Сам Илья Яббаров тоже опасается, что Маргарита Ларченко стала его девушкой не без помощи своей матери. Шансонье пока не уверен, хочет ли он продолжать отношения с участницей "Дома-2", ведь в их паре часто случаются ссоры, в основном из-за ревности Ларченко к новорожденному сыну возлюбленного.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:43