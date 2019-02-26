Кукла Сплюша внесла раздор в пару Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко

После недавнего заявления Маргариты Ларченко переживать начала даже мать Ильи Яббарова. Участники проекта "Дом-2", а также телеведущий Влад Кадони задаются вопросом, зачем 27-летней девушке кукла по имени Сплюша. Проектанты уверены, именно из-за незатейливого подарка шансонье никак не может расстаться с избранницей.Сам Илья Яббаров тоже опасается, что Маргарита Ларченко стала его девушкой не без помощи своей матери. Шансонье пока не уверен, хочет ли он продолжать отношения с участницей "Дома-2", ведь в их паре часто случаются ссоры, в основном из-за ревности Ларченко к новорожденному сыну возлюбленного.