АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

После получения «Оскара» Оливия Колман устроила афтепати

После получения премии «Оскар» Оливия Колман устроила афтепати с друзьями в Лос-Анджелесе. Знаменитость стала победителем в номинации «Лучшая актриса».

После получения «Оскара» Оливия Колман устроила афтепати

Оливия Колман сыграла королеву Анну в кинокартине «Фаворитка» режиссёра Йоргоса Лантимоса. Несколько дней назад состоялось вручение премии «Оскар». На ней знаменитость получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса». Она смогла одержать победу над Ялицей Апарисио, Леди Гагой, Мелиссой Маккартни и Гленн Клоуз. После церемонии каждая звезда отправилась отмечать свою победу.

После получения «Оскара» Оливия Колман устроила афтепати

Оливия Колман тоже решила вместе с друзьями отпраздновать полученный на «Оскаре» титул. Знаменитость устроила афтепати в специальном автобусе, которые был арендован заранее. Транспортное средство было украшено неоновыми лампочками и шарами, а также оборудовано комфортабельной мебелью и небольшим баром. Преданные поклонники уже успели поздравить свою любимицу с победой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lenovo анонсировала беспроводные
После перенесенной простуды Лидия
Юлия Тимошенко заявила о старте
После получения «Оскара» Оливия Колман
Ургант и Хрусталев показали пародию на
Ким Кардашьян устроила сестре девичник
“Остров-призрак” в озере Инари озадачил
Мила Кунис рассказала об обмане Эштона
Кроссовер Skoda Kamiq представлен
В районе Розуэлла были замечены древние
Анастасия Волочкова сэкономила почти 70
Ученые из Дании создали виртуальный
Кукла Сплюша внесла раздор в пару Ильи
Анастасия Макеева после развода с
Ксения Бородина может возненавидеть
Прожорливый сивуч удивил камчатских
В Сети появились самые свежие снимки
Романа Капаклы и Марину Африкантову
Анджелина Джоли впервые за долгое время
“Внук” Спартака Мишулина пытается
Над швейцарскими Альпами был замечен НЛО
Ольга Бузова рассказала о выходе в
Ольга Серябкина взволновала подписчиков
Алёна Рапунцель назвала ложью слухи о
Созданный учеными 3D-гидрогель помогает
Ольге Бузовой предложили жить в частном
Никита Малинин охотно позировал для
Эксперты рассказали о финансировании
Ирина Пингвинова тайно переписывается с
В Ространснадзоре предложили способ
Просмотреть все новости