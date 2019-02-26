После получения «Оскара» Оливия Колман устроила афтепати





Оливия Колман сыграла королеву Анну в кинокартине «Фаворитка» режиссёра Йоргоса Лантимоса. Несколько дней назад состоялось вручение премии «Оскар». На ней знаменитость получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса». Она смогла одержать победу над Ялицей Апарисио, Леди Гагой, Мелиссой Маккартни и Гленн Клоуз. После церемонии каждая звезда отправилась отмечать свою победу.Оливия Колман тоже решила вместе с друзьями отпраздновать полученный на «Оскаре» титул. Знаменитость устроила афтепати в специальном автобусе, которые был арендован заранее. Транспортное средство было украшено неоновыми лампочками и шарами, а также оборудовано комфортабельной мебелью и небольшим баром. Преданные поклонники уже успели поздравить свою любимицу с победой.