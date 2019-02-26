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Ургант и Хрусталев показали пародию на номер Брэдли Купера и Леди Гаги на “Оскаре”

Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев продемонстрировали пародию на номер Леди Гаги и Брэдли Купера, показанный в рамках церемонии награждения премией “Оскар”. Юмористы перепели трек Shallow из ленты “Звезда родилась”.
Ургант и Хрусталев показали пародию на номер Брэдли Купера и Леди Гаги на “Оскаре”

Леди Гага за исполнение вышеупомянутой песни была удостоена “Оскара”, а ее с Брэдли Купером номер стал одним из наиболее трогательных и ярких в рамках церемонии. Пара выглядела настолько чувственно, что некоторые посчитали это подтверждением подозрений о романе актеров, а часть поклонников осудили певицу за флирт с возлюбленным Ирины Шейк.

В ходе шоу “Вечерний Ургант” ведущие решили повторить номер с “Оскара”, поочередно исполнив свои партии, прижимаясь при этом друг к другу. Слова песни Ургант и Хрусталев переделали, за звезду Comedy Club поет девушка, чтобы звучал женский голос. Соответствующий ролик появился на странице популярного шоу в сети Instagram.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:30

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