Ургант и Хрусталев показали пародию на номер Брэдли Купера и Леди Гаги на “Оскаре”

Леди Гага за исполнение вышеупомянутой песни была удостоена “Оскара”, а ее с Брэдли Купером номер стал одним из наиболее трогательных и ярких в рамках церемонии. Пара выглядела настолько чувственно, что некоторые посчитали это подтверждением подозрений о романе актеров, а часть поклонников осудили певицу за флирт с возлюбленным Ирины Шейк.В ходе шоу “Вечерний Ургант” ведущие решили повторить номер с “Оскара”, поочередно исполнив свои партии, прижимаясь при этом друг к другу. Слова песни Ургант и Хрусталев переделали, за звезду Comedy Club поет девушка, чтобы звучал женский голос. Соответствующий ролик появился на странице популярного шоу в сети Instagram.