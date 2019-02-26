Ксения Бородина может возненавидеть Ольгу Бузову из-за ее зароботка за прошлый год
Поклонники телепроекта "Дом-2" считают, что у Ксении Бородиной появился серьезный повод не только завидовать своей коллеге Ольге Бузовой, но и возненавидеть ее, ведь поющая телеведущая в несколько раз увеличила свой доход, работая в прошлом году, не покладая рук. Как стало известно, за минувший год Бузова заработала порядка 200 миллионов рублей.
В Сети давно появились слухи, что телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова уже давно не поддерживают хороших дружеских отношений. Более того, Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым якобы часто шутят над коллегой, указывая на ее певческую карьеру и одиночество в личной жизни.
Теперь же в Сети появились сведения, что за прошлый год Ольга Бузова заработала в четыре раза больше денег, чем ее коллега по работе Бородина. У последней в распоряжении оказались только 50 миллионов рублей, тогда как у новоявленной певицы - целых 200 миллионов. Стоит отметить, что основную часть денег Бузова заработала на корпоративах, стоимость которых варьировалась от 850 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
В Сети давно появились слухи, что телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова уже давно не поддерживают хороших дружеских отношений. Более того, Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым якобы часто шутят над коллегой, указывая на ее певческую карьеру и одиночество в личной жизни.
Теперь же в Сети появились сведения, что за прошлый год Ольга Бузова заработала в четыре раза больше денег, чем ее коллега по работе Бородина. У последней в распоряжении оказались только 50 миллионов рублей, тогда как у новоявленной певицы - целых 200 миллионов. Стоит отметить, что основную часть денег Бузова заработала на корпоративах, стоимость которых варьировалась от 850 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:35