Ким Кардашьян устроила сестре девичник после предательства возлюбленного





Неделю назад стало известно, что баскетболист Тристан Томпсон изменил своей девушке Хлои Кардашьян. Роковой разлучницей стала Джордин Вудс – подруга Кайли Дженнер, одной из сестры звездного семейства. Против любовников ополчились все друзья и знакомые девушки. Ким Кардашьян сразу отменила подписку на их странички в Instagram.Светская львица решила, что не позволит младшей сестре страдать, и увезла ее и их общую подругу в курортный город южной Калифорнии Палм-Спрингс. Девушки отправились на девичник, чтобы повеселиться как следует.По словам знакомых, Хлои Кардашьян старается не обсуждать подробности случившегося и пытается отвлечься, поэтому незапланированный отдых пойдет ей на пользу.