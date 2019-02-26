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Ким Кардашьян устроила сестре девичник после предательства возлюбленного

Хлои Кардашьян пытается оправиться после предательства Тристана Томпсона. Ким Кардашьян устроила сестре девичник на курорте в Палм-Спрингс, чтобы отвлечь сестру от произошедшего события.

Ким Кардашьян устроила сестре девичник после предательства возлюбленного

Неделю назад стало известно, что баскетболист Тристан Томпсон изменил своей девушке Хлои Кардашьян. Роковой разлучницей стала Джордин Вудс – подруга Кайли Дженнер, одной из сестры звездного семейства. Против любовников ополчились все друзья и знакомые девушки. Ким Кардашьян сразу отменила подписку на их странички в Instagram.

Ким Кардашьян устроила сестре девичник после предательства возлюбленного

Светская львица решила, что не позволит младшей сестре страдать, и увезла ее и их общую подругу в курортный город южной Калифорнии Палм-Спрингс. Девушки отправились на девичник, чтобы повеселиться как следует.

По словам знакомых, Хлои Кардашьян старается не обсуждать подробности случившегося и пытается отвлечься, поэтому незапланированный отдых пойдет ей на пользу.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:24

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