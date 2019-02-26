В Сети появились самые свежие снимки бывших и настоящих участников проекта "Дом-2" и телеведущих
Участники "Дома-2" часто делятся с поклонниками подробностями своей личной жизни, а также фотографиями, где показывают, как они проводят время. Не исключением являются и телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова, звезды рассказывают о своих переживаниях и просят совета у поклонников.
Журналисты издания Dni24 собрали самые свежие снимки участников реалити-шоу "Дом-2", представленные на сегодня в Instagram. Известно, что Ольга Бузова успела записать новую песню, а Ксения Бородина отдыхает в Таиланде, откуда постоянно показывает солнечные фотографии в купальниках.
Саша Черно рассказала, что намерена стать дизайнером одежды, чтобы шить наряды для полных женщин, а ее муж Иосиф Оганесян мечтает стать известным актером, участник "Дома-2" даже уже устроился в театр, откуда показывает снимки с репетиций.
Тем временем Валерий Блюменкранц тяжело переживает расставание с Ириной Пинчук и уже чуть не попал в аварию, пока сама участница "Дома-2" отдыхает и веселится в Доминикане. В семье Дмитренко пока не все ясно, ведь между супругами то и дело возникают конфликты, решить которые им стараются помочь не только проектанты, но и телеведущие.
Журналисты издания Dni24 собрали самые свежие снимки участников реалити-шоу "Дом-2", представленные на сегодня в Instagram. Известно, что Ольга Бузова успела записать новую песню, а Ксения Бородина отдыхает в Таиланде, откуда постоянно показывает солнечные фотографии в купальниках.
Саша Черно рассказала, что намерена стать дизайнером одежды, чтобы шить наряды для полных женщин, а ее муж Иосиф Оганесян мечтает стать известным актером, участник "Дома-2" даже уже устроился в театр, откуда показывает снимки с репетиций.
Тем временем Валерий Блюменкранц тяжело переживает расставание с Ириной Пинчук и уже чуть не попал в аварию, пока сама участница "Дома-2" отдыхает и веселится в Доминикане. В семье Дмитренко пока не все ясно, ведь между супругами то и дело возникают конфликты, решить которые им стараются помочь не только проектанты, но и телеведущие.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:30