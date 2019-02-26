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Романа Капаклы и Марину Африкантову заподозрили в обмане насчёт поданного в ЗАГС заявления

Романа Капаклы и Марину Африкантову зрители заподозрили в обмане по поводу якобы поданного в ЗАГС заявления. Участник сказал, что бракосочетание запланировано на 7 июля, но фанаты уже подсчитали, что это будет воскресенье — день, в который никто их точно не распишет.

Романа Капаклы и Марину Африкантову заподозрили в обмане насчёт поданного в ЗАГС заявления


Роман Капаклы и Марина Африкантова на проекте уже давно и готовы на что угодно, лишь бы задержаться там ещё на столько же. К такому мнению пришли зрители после появившихся у них подозрений насчёт обмана пары по поводу заявления в ЗАГС, которое они якобы уже подали. Согласно утверждениям молодого человека, свадьба состоится 7 июля.

Романа Капаклы и Марину Африкантову заподозрили в обмане насчёт поданного в ЗАГС заявления


Учитывая тот факт, что озвученная дата выпадает на воскресенье, фанаты уже решили, что ни о каком бракосочетании речи идти не может, а пара всего лишь играет влюблённых ради сохранности места на проекте. Об этом свидетельствует также и недавний конфликт, когда Роман Капаклы высмеял «старушечью» шапку своей благоверной, чем до слёз её обидел.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:28

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