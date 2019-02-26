Романа Капаклы и Марину Африкантову заподозрили в обмане насчёт поданного в ЗАГС заявления





Роман Капаклы и Марина Африкантова на проекте уже давно и готовы на что угодно, лишь бы задержаться там ещё на столько же. К такому мнению пришли зрители после появившихся у них подозрений насчёт обмана пары по поводу заявления в ЗАГС, которое они якобы уже подали. Согласно утверждениям молодого человека, свадьба состоится 7 июля.Учитывая тот факт, что озвученная дата выпадает на воскресенье, фанаты уже решили, что ни о каком бракосочетании речи идти не может, а пара всего лишь играет влюблённых ради сохранности места на проекте. Об этом свидетельствует также и недавний конфликт, когда Роман Капаклы высмеял «старушечью» шапку своей благоверной, чем до слёз её обидел.