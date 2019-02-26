Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально до публичного дебюта
Кроссовер Skoda Kamiq от чешского производителя представлен официально до публичного дебюта. Компания решила не дожидаться старта Женевского автосалона.
Официальный дебют Skoda Kamiq был запланирован на 5 марта, однако в пресс-службе чешского бренда не стали ждать. Построен компактный представитель SUV-сегмента на VAG MQB, некоторые элементы модель позаимствовала у концептуального Vision X. Под капотом авто будут доступны экономичные моторы TSI объемом 1.0 литр, предлагаются версии мощностью 95 и 115 лошадиных сил. Трансмиссия окажется представлена или МКПП на шесть скоростей, или семидиапазонным “роботом”. Топовая комплектация Kamiq сможет похвастаться двигателем на 1.5 литра, генерирующим 150 “лошадок”.
Салон кроссовера порадует своей просторностью и наличием мультимедийного комплекса с сенсорным дисплеем. Впрочем, производитель пока не торопится раскрывать сроки выхода Skoda Kamiq, оставляя в секрете также и стоимость автомобиля.
Официальный дебют Skoda Kamiq был запланирован на 5 марта, однако в пресс-службе чешского бренда не стали ждать. Построен компактный представитель SUV-сегмента на VAG MQB, некоторые элементы модель позаимствовала у концептуального Vision X. Под капотом авто будут доступны экономичные моторы TSI объемом 1.0 литр, предлагаются версии мощностью 95 и 115 лошадиных сил. Трансмиссия окажется представлена или МКПП на шесть скоростей, или семидиапазонным “роботом”. Топовая комплектация Kamiq сможет похвастаться двигателем на 1.5 литра, генерирующим 150 “лошадок”.
Салон кроссовера порадует своей просторностью и наличием мультимедийного комплекса с сенсорным дисплеем. Впрочем, производитель пока не торопится раскрывать сроки выхода Skoda Kamiq, оставляя в секрете также и стоимость автомобиля.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:04