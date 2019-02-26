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Мила Кунис рассказала об обмане Эштона Кутчера в зоомагазине на День Валентина

Мила Кунис рассказала об обмане Эштона Кутчера работниками зоомагазина накануне Дня Валентина. Актёру вместо неразлучников продали более дешёвых волнистых попугайчиков.
Мила Кунис рассказала об обмане Эштона Кутчера в зоомагазине на День Валентина

Как пишет Dailymail, в 2018 году супруга Милы Кунис Эштона Кутчера обманули продавцы зоомагазина, испортив подарок на 14 февраля. Артист хотел преподнести жене двух попугаев-неразлучников, однако получил очень похожих птиц, но более дешёвых. Долгое время члены семьи не догадывались о путанице, пока не показали питомцев знакомому ветеринару.

Врач рассказал актёрам, как ухаживать за перьями птиц, однако заметил, что Кунис и Кутчер приобрели обыкновенных волнистых попугаев. Поскольку последние стоят дешевле неразлучников, зоомагазин мог намеренно извлечь для себя выгоду.

Хотя супруги удивились такой неожиданности, их она не слишком расстроила. Дружелюбные попугайчики продолжают жить в семье, которая с удовольствием с ними играет.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:08

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