Мила Кунис рассказала об обмане Эштона Кутчера в зоомагазине на День Валентина

Как пишет Dailymail, в 2018 году супруга Милы Кунис Эштона Кутчера обманули продавцы зоомагазина, испортив подарок на 14 февраля. Артист хотел преподнести жене двух попугаев-неразлучников, однако получил очень похожих птиц, но более дешёвых. Долгое время члены семьи не догадывались о путанице, пока не показали питомцев знакомому ветеринару.Врач рассказал актёрам, как ухаживать за перьями птиц, однако заметил, что Кунис и Кутчер приобрели обыкновенных волнистых попугаев. Поскольку последние стоят дешевле неразлучников, зоомагазин мог намеренно извлечь для себя выгоду.Хотя супруги удивились такой неожиданности, их она не слишком расстроила. Дружелюбные попугайчики продолжают жить в семье, которая с удовольствием с ними играет.