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Ольга Бузова рассказала о выходе в скором времени новой песни

Ольга Бузова очень часто делится с поклонниками подробностями своей жизни. Недавно в Instagram поющая телеведущая призналась, что она почти записала новую песню, а потому выхода ее ждать осталось совсем недолго.
Ольга Бузова рассказала о выходе в скором времени новой песни

В публикации певица показала фото, где сидит на стуле и улыбается. Ольга Бузова рассказала, что для нее пение песен - это очень приятный процесс, ведь в это время она забывает обо всем, чтобы потом радовать поклонников новыми хитами.

"5.00 и я только выезжаю со студии...сегодня я провела там ночь. И....Всё получилось. Осталось ещё немного дописать и новая бомба готова. Я очень прониклась этой работой , и мне уже не терпится представить её Вам. В тот момент, когда я записываю для вас новую песню, я забываю обо всем... есть только я, и моя музыка, и...прямо сейчас....в эту секунду....я...счастлива. Еду домой и улыбаюсь"


Чтобы ускорить выход нового трека, Ольга Бузова даже жертвует сном и отдыхом, ведь со студии она вышла только в 5 часов утра. Поклонники поспешили поддержать своего кумира, и отметили, что с нетерпением ждут новой песни от Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:07

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