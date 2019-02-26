Алёна Рапунцель назвала ложью слухи о вознаграждении в 3 млн рублей за роды на проекте

Алёна Рапнуцель после рождения ребёнка поменялась в лучшую сторону, считают многие зрители телестройки «Дом-2», хотя не исключают, что так повлиять на неё могло и отсутствие рядом постоянного «раздражителя» Ильи Яббарова. Девушка стала в разы спокойнее, осознав возложенную на неё ответственность за жизнь и благополучие собственного сына. Теперь молодая проектная мама радуется каждому дню, ведь не перестаёт каждый раз открывать для себя то-то новое в плане заботы и воспитания малыша. Сестра Ольги Рапунцель уже активно общается с подписчиками в Instagram, делиться тем, как ведёт себя и развивается сын, а также озвучивает первые интервью в роли матери.Так, например, недавно Алёна Рапунцель пообщалась с корреспондентами «Телепрограммы», которым ответила на многие вопросы о нынешней жизни на периметре, а также назвала ложью слухи, согласно которым она получила от руководства вознаграждение в размере 3 млн рублей за роды на проекте. Девушка призвала зрителей не верить глупостям, а спрашивать всё у участников напрямую.