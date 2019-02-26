Анастасия Волочкова сэкономила почти 70 000 рублей на покупке iPhone XS

По словам Анастасии Волочковой, она давно мечтала о iPhone XS с 512 ГБ ПЗУ, однако ее смущал ценник в 114 тысяч рублей. Недавно благодаря участию в акции балерине посчастливилось потратить на “яблочный” смартфон всего 45 тысяч рублей, а экономия составила почти 70 тысяч. Звезда признается, что до сих пор находится под впечатлением от такого приобретения, ведь обычно не верит во что-то “волшебное”.Сопроводила свой пост Волочкова снимком, где она сидит в балетной студии в пуантах, а в руках держит сразу два iPhone. Одним из них знаменитость теперь намерена записывать видео и делать фото, пока второй смартфон будет использоваться для воспроизведения музыки. Комментарии открывать балерина не стала, но оценить пост “лайками” успели более 1,9 тысячи фолловеров.