Анастасия Волочкова сэкономила почти 70 000 рублей на покупке iPhone XS
Анастасия Волочкова призналась, что ей удалось сэкономить почти 70 тысяч рублей на покупке нового iPhone XS. Секретом такой выгоды балерина поделилась с поклонниками в сети Instagram.
По словам Анастасии Волочковой, она давно мечтала о iPhone XS с 512 ГБ ПЗУ, однако ее смущал ценник в 114 тысяч рублей. Недавно благодаря участию в акции балерине посчастливилось потратить на “яблочный” смартфон всего 45 тысяч рублей, а экономия составила почти 70 тысяч. Звезда признается, что до сих пор находится под впечатлением от такого приобретения, ведь обычно не верит во что-то “волшебное”.
Сопроводила свой пост Волочкова снимком, где она сидит в балетной студии в пуантах, а в руках держит сразу два iPhone. Одним из них знаменитость теперь намерена записывать видео и делать фото, пока второй смартфон будет использоваться для воспроизведения музыки. Комментарии открывать балерина не стала, но оценить пост “лайками” успели более 1,9 тысячи фолловеров.
По словам Анастасии Волочковой, она давно мечтала о iPhone XS с 512 ГБ ПЗУ, однако ее смущал ценник в 114 тысяч рублей. Недавно благодаря участию в акции балерине посчастливилось потратить на “яблочный” смартфон всего 45 тысяч рублей, а экономия составила почти 70 тысяч. Звезда признается, что до сих пор находится под впечатлением от такого приобретения, ведь обычно не верит во что-то “волшебное”.
Сопроводила свой пост Волочкова снимком, где она сидит в балетной студии в пуантах, а в руках держит сразу два iPhone. Одним из них знаменитость теперь намерена записывать видео и делать фото, пока второй смартфон будет использоваться для воспроизведения музыки. Комментарии открывать балерина не стала, но оценить пост “лайками” успели более 1,9 тысячи фолловеров.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:55