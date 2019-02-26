Ольге Бузовой предложили жить в частном сельском доме в Коми
Блогер по имени Константин Басков предложил поющей телеведущей Ольге Бузовой жить в частном сельском доме. Молодой человек настроен очень серьезно, он уже подарил звезде валенки и кольцо за 46 тысяч рублей.
Константин Басков живет в Сыктывкаре, где певица недавно давала свой концерт. Именно там молодой человек заявил о своих чувствах и подчеркнул, что сделает все, чтобы быть избранником звезды "Дома-2". Нужно отметить, что ухажер уже успел подарить Бузовой кольцо за 46 тысяч рублей, которое певица периодически показывает на пальце.
Также среди подарков Баскова валенки и предложение жить в частном большом доме, от которого Ольга Бузова отказалась. Чем закончатся ухаживания молодого человека, пока неизвестно, ведь он все же смог заинтересовать певицу ювелирным изделием.
Константин Басков живет в Сыктывкаре, где певица недавно давала свой концерт. Именно там молодой человек заявил о своих чувствах и подчеркнул, что сделает все, чтобы быть избранником звезды "Дома-2". Нужно отметить, что ухажер уже успел подарить Бузовой кольцо за 46 тысяч рублей, которое певица периодически показывает на пальце.
Также среди подарков Баскова валенки и предложение жить в частном большом доме, от которого Ольга Бузова отказалась. Чем закончатся ухаживания молодого человека, пока неизвестно, ведь он все же смог заинтересовать певицу ювелирным изделием.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:59