Ольге Бузовой предложили жить в частном сельском доме в Коми

Константин Басков живет в Сыктывкаре, где певица недавно давала свой концерт. Именно там молодой человек заявил о своих чувствах и подчеркнул, что сделает все, чтобы быть избранником звезды "Дома-2". Нужно отметить, что ухажер уже успел подарить Бузовой кольцо за 46 тысяч рублей, которое певица периодически показывает на пальце.Также среди подарков Баскова валенки и предложение жить в частном большом доме, от которого Ольга Бузова отказалась. Чем закончатся ухаживания молодого человека, пока неизвестно, ведь он все же смог заинтересовать певицу ювелирным изделием.