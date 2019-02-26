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Анастасия Макеева после развода с мужем начала заниматься собой

Отечественная актриса Анастасия Макеева призналась, что развод с бывшем супругом пошел ей на пользу. Об этом бывшая жена композитора Глеба Матвейчука рассказала поклонникам посредством поста в Instagram.
Анастасия Макеева после развода с мужем начала заниматься собой

На личной странице Анастасия Макеева опубликовала пост, где рассказала, что всю ночь не могла уснуть из-за боли в ноге. Однако у нее было время, чтобы подумать обо всем. Актриса обратилась к тем, кто считает, что у нее естественная красота, призвав их посмотреть в Сети ее фото лет семь назад. Звезда уверена, что тогда не выглядела моложе, но после разрыва с мужем у нее наконец-то появилось время на себя, а не только на брак. Именно поэтому она и “расцвела” после развода, потому что стала лучше ухаживать за собой.

Анастасия Макеева настаивает, что чаще всего здоровая кожа и хороший внешний вид — не дар природы, а постоянная работа над собой. Для заметного результата необходимо правильно питаться, заниматься спортом, и непременно ухаживать за кожей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:37

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