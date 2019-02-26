Анастасия Макеева после развода с мужем начала заниматься собой

На личной странице Анастасия Макеева опубликовала пост, где рассказала, что всю ночь не могла уснуть из-за боли в ноге. Однако у нее было время, чтобы подумать обо всем. Актриса обратилась к тем, кто считает, что у нее естественная красота, призвав их посмотреть в Сети ее фото лет семь назад. Звезда уверена, что тогда не выглядела моложе, но после разрыва с мужем у нее наконец-то появилось время на себя, а не только на брак. Именно поэтому она и “расцвела” после развода, потому что стала лучше ухаживать за собой.Анастасия Макеева настаивает, что чаще всего здоровая кожа и хороший внешний вид — не дар природы, а постоянная работа над собой. Для заметного результата необходимо правильно питаться, заниматься спортом, и непременно ухаживать за кожей.