“Внук” Спартака Мишулина пытается отсудить у семьи актера элитную квартиру в Москве





Иск в суд подал некий Эдуард Сорокин, который имеет намерение доказать свое родство с покойным Мишулиным. Мужчина уверяет, что артисту приходится внуком, поэтому имеет право претендовать на наследство “дедушки”. В частности, житель Твери надеется получить часть квартиры актера в Москве. В заявлении приведена сумма 9,3 млн рублей, именно такую стоимость, согласно оценкам, имеет треть объекта недвижимости. Представитель Сорокина подчеркнул, что с родственниками Мишулина его клиент не связывался, но, узнав о внушительном наследстве, решил получить свою законную долю.Истец уверяет, что скончавшийся в 2005 году артист является его родным дедушкой, а его отец якобы приходится Мишулину внебрачным сыном. Свои претензии мужчина готов подтвердить документально, также на содержание “наследника” актер отправлял чеки, последние прилагаются к иску.