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“Внук” Спартака Мишулина пытается отсудить у семьи актера элитную квартиру в Москве

Называющий себя “внуком” Спартака Мишулина житель Твери пытается отсудить у семьи артиста элитную квартиру в Москве. Мужчина направил в суд иск, требуя сумму в 9 млн рублей.
“Внук” Спартака Мишулина пытается отсудить у семьи актера элитную квартиру в Москве

Иск в суд подал некий Эдуард Сорокин, который имеет намерение доказать свое родство с покойным Мишулиным. Мужчина уверяет, что артисту приходится внуком, поэтому имеет право претендовать на наследство “дедушки”. В частности, житель Твери надеется получить часть квартиры актера в Москве. В заявлении приведена сумма 9,3 млн рублей, именно такую стоимость, согласно оценкам, имеет треть объекта недвижимости. Представитель Сорокина подчеркнул, что с родственниками Мишулина его клиент не связывался, но, узнав о внушительном наследстве, решил получить свою законную долю.
“Внук” Спартака Мишулина пытается отсудить у семьи актера элитную квартиру в Москве

Истец уверяет, что скончавшийся в 2005 году артист является его родным дедушкой, а его отец якобы приходится Мишулину внебрачным сыном. Свои претензии мужчина готов подтвердить документально, также на содержание “наследника” актер отправлял чеки, последние прилагаются к иску.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16

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