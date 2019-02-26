Ирина Пингвинова тайно переписывается с мужчинами за периметром





Ирина Пингвинова уже несколько месяцев якобы встречается с Виктором Панютой, создавая иллюзию идеальных и прочных отношений между ними, но оказалось, что девушка не та, за кого себя выдаёт. Её коллеги на Сейшелах смогли разоблачить умницу и скромницу, ведущую тайные переписки с мужчинами, проживающими за периметром.Причём, как отмечают другие участники «Дома-2», Пингвинова к посторонним молодым людям в сообщениях проявляет гораздо больший интерес, нежели к своему возлюбленному. Развеять всякие сомнения зрителей по поводу полученной информации проектанты решили заявлениями о том, что между девушкой и Виктором Панютой за всё время отношений ни разу не было того самого «волшебства», что ещё раз доказывает отсутствие у неё интереса к парню.