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Ирина Пингвинова тайно переписывается с мужчинами за периметром

Участница «Дома-2» Ирина Пингвинова во время отношений с Виктором Панютой тайно переписывается с мужчинами, находящимися за периметром. Разоблачить тихую и скромную на первый взгляд проектантку смогли её же коллеги по телестройке.

Ирина Пингвинова тайно переписывается с мужчинами за периметром


Ирина Пингвинова уже несколько месяцев якобы встречается с Виктором Панютой, создавая иллюзию идеальных и прочных отношений между ними, но оказалось, что девушка не та, за кого себя выдаёт. Её коллеги на Сейшелах смогли разоблачить умницу и скромницу, ведущую тайные переписки с мужчинами, проживающими за периметром.

Ирина Пингвинова тайно переписывается с мужчинами за периметром


Причём, как отмечают другие участники «Дома-2», Пингвинова к посторонним молодым людям в сообщениях проявляет гораздо больший интерес, нежели к своему возлюбленному. Развеять всякие сомнения зрителей по поводу полученной информации проектанты решили заявлениями о том, что между девушкой и Виктором Панютой за всё время отношений ни разу не было того самого «волшебства», что ещё раз доказывает отсутствие у неё интереса к парню.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:45

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