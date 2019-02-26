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Зрителям «Дом-2» предложили выбрать в Instagram лучшую из сестёр Рапунцель

Зрителям телестройки «Дом-2» редакторы проекта предложили выбрать в Instagram лучшую из сестёр Рапунцель. Многих фанатов телестройки возмутило подобное предложение, ведь они считают, что ни Алёна, ни Ольга ничем таким выдающимся не обладают.

Зрителям «Дом-2» предложили выбрать в Instagram лучшую из сестёр Рапунцель


Редакторы телепроекта «Дом-2» не могли не заметить, что постепенно Алёна Савкина, уже перенявшая себе псевдоним Рапунцель, догоняет по популярности старшую сестру. Девушка за короткое время на шоу успела не только побывать в отношениях и родить ребёнка, но также отрастила длинные волосы и успешно демонстрирует себя, как заботливую мать.

Зрителям «Дом-2» предложили выбрать в Instagram лучшую из сестёр Рапунцель


В адрес же Ольги Рапунцель не перестаёт поступать бесконечная критика по поводу её отношений с супругом, воспитания подрастающей дочери, и неисправимого характера. Редакторы «Дома-2» решили выбрать лучшую из сестёр Рапунцель не путём голосования, как это обычно принято на проекте, а по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.

Зрителям «Дом-2» предложили выбрать в Instagram лучшую из сестёр Рапунцель


Не секрет, что Алёна Савкина, придя на «Дом-2», в этом плане уже практически догнала старшую родственницу, но руководству интересно, кто же из них победит после официального заявления о соревновании между сёстрами. Победительнице, набравшей за 24 часа большее число подписчиков в Instagram, достанется не только титул бренда телестройки и нарядное платье, но и хороший костюм для ребёнка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:24

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