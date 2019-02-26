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Ученые из Дании создали виртуальный “атлас” заболеваний кожи

Группой ученых из Дании создан виртуальный “атлас” кожных заболеваний человека. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Копенгагенского университета.
Ученые из Дании создали виртуальный “атлас” заболеваний кожи

В рамках своей работы научные сотрудники выстроили в ряд все белки, оказывающие воздействие на здоровье кожного покрова человека. Благодаря итоговому “атласу” компонентов специалисты смогут предложить более современные методы лечения возникающих заболеваний. В частности, с его помощью авторы исследования надеются научиться справляться с различными аллергическими проявлениями, псориазом, а также экземой и дерматитом.

В медицине созданный учеными “атлас” является первым в своем роде. Проект удалось реализовать благодаря многочисленным биологическим исследованиям, а также доступу к высокотехнологическим микроскопам. Узнать подробности проекта можно на видео, представленном участниками научной работы.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:46

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