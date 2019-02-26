Ученые из Дании создали виртуальный “атлас” заболеваний кожи
Группой ученых из Дании создан виртуальный “атлас” кожных заболеваний человека. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Копенгагенского университета.
В рамках своей работы научные сотрудники выстроили в ряд все белки, оказывающие воздействие на здоровье кожного покрова человека. Благодаря итоговому “атласу” компонентов специалисты смогут предложить более современные методы лечения возникающих заболеваний. В частности, с его помощью авторы исследования надеются научиться справляться с различными аллергическими проявлениями, псориазом, а также экземой и дерматитом.
В медицине созданный учеными “атлас” является первым в своем роде. Проект удалось реализовать благодаря многочисленным биологическим исследованиям, а также доступу к высокотехнологическим микроскопам. Узнать подробности проекта можно на видео, представленном участниками научной работы.
В рамках своей работы научные сотрудники выстроили в ряд все белки, оказывающие воздействие на здоровье кожного покрова человека. Благодаря итоговому “атласу” компонентов специалисты смогут предложить более современные методы лечения возникающих заболеваний. В частности, с его помощью авторы исследования надеются научиться справляться с различными аллергическими проявлениями, псориазом, а также экземой и дерматитом.
В медицине созданный учеными “атлас” является первым в своем роде. Проект удалось реализовать благодаря многочисленным биологическим исследованиям, а также доступу к высокотехнологическим микроскопам. Узнать подробности проекта можно на видео, представленном участниками научной работы.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:46