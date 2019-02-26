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В районе Розуэлла были замечены древние птеродактили

Известный уфолог Ник Редферн пообщался с жителем Розуэлла. Местный гид сообщил исследователю, что в этом районе были замечены птеродактили, которые считаются вымершими.

В районе Розуэлла были замечены древние птеродактили

Розуэлл считается весьма загадочной местностью. По слухам, в этом районе американцы сбили НЛО в 1947 году, но прямых доказательств этому нет до сих пор. Несколько лет назад известный уфолог Ник Редферн вместе с телевизионной группой отправился в горы Нью-Мексико, чтобы собрать необходимые материалы для телепередачи на тему НЛО. Пока велись подготовки к съемкам, Ник Редферн успел пообщаться с местным гидом. Мужчина рассказал исследователю, что недалеко от Розуэлла некоторые туристы видели пролетающих птеродактилей.


Такое наблюдение якобы вымерших существ далеко не первое. Еще в 80-х годах прошлого века в Пеннинских горах были обнаружены следы динозавров. Аборигены Новой Гвинеи рассказывают, что они видели летающего ропена. А несколько лет назад пользователей Интернета поразили кадры летящего над штатом Айдахо птеродактиля.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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