В районе Розуэлла были замечены древние птеродактили





Розуэлл считается весьма загадочной местностью. По слухам, в этом районе американцы сбили НЛО в 1947 году, но прямых доказательств этому нет до сих пор. Несколько лет назад известный уфолог Ник Редферн вместе с телевизионной группой отправился в горы Нью-Мексико, чтобы собрать необходимые материалы для телепередачи на тему НЛО. Пока велись подготовки к съемкам, Ник Редферн успел пообщаться с местным гидом. Мужчина рассказал исследователю, что недалеко от Розуэлла некоторые туристы видели пролетающих птеродактилей.Такое наблюдение якобы вымерших существ далеко не первое. Еще в 80-х годах прошлого века в Пеннинских горах были обнаружены следы динозавров. Аборигены Новой Гвинеи рассказывают, что они видели летающего ропена. А несколько лет назад пользователей Интернета поразили кадры летящего над штатом Айдахо птеродактиля.