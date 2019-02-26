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Ольга Серябкина взволновала подписчиков снимком из спортивного зала

Ольга Серябкина взволновала своих многочисленных подписчиков снимком, сделанным в спортивном зале. Пикантный кадр экс-участница группы SEREBRO обнародовала в сети Instagram.
Ольга Серябкина взволновала подписчиков снимком из спортивного зала

На личной странице Ольга Серябкина показала фото, где она позирует в спортивном зале, сидя спиной к зеркальной стене. Знаменитость облачена в белые спортивные штаны, аналогичного цвета майку с вырезом и кроссовки, а волосы певица оставила распущенными. В подписи к публикации артистка отметила, что уже успела перейти на “летнюю резину”, намекая на спортивную обувь.

В комментариях фолловеры назвали фото “горячим”, отметив, что Серябкина в любом образе и виде выглядит привлекательно. Оценили поклонники и отражение в зеркале, где внимание концентрируется на “пятой точке” артистки. Впрочем, некоторые удивились, почему в спортзал знаменитость ходит с распущенными волосами и с макияжем на лице.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:04

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