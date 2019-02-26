Ольга Серябкина взволновала подписчиков снимком из спортивного зала
Ольга Серябкина взволновала своих многочисленных подписчиков снимком, сделанным в спортивном зале. Пикантный кадр экс-участница группы SEREBRO обнародовала в сети Instagram.
На личной странице Ольга Серябкина показала фото, где она позирует в спортивном зале, сидя спиной к зеркальной стене. Знаменитость облачена в белые спортивные штаны, аналогичного цвета майку с вырезом и кроссовки, а волосы певица оставила распущенными. В подписи к публикации артистка отметила, что уже успела перейти на “летнюю резину”, намекая на спортивную обувь.
В комментариях фолловеры назвали фото “горячим”, отметив, что Серябкина в любом образе и виде выглядит привлекательно. Оценили поклонники и отражение в зеркале, где внимание концентрируется на “пятой точке” артистки. Впрочем, некоторые удивились, почему в спортзал знаменитость ходит с распущенными волосами и с макияжем на лице.
На личной странице Ольга Серябкина показала фото, где она позирует в спортивном зале, сидя спиной к зеркальной стене. Знаменитость облачена в белые спортивные штаны, аналогичного цвета майку с вырезом и кроссовки, а волосы певица оставила распущенными. В подписи к публикации артистка отметила, что уже успела перейти на “летнюю резину”, намекая на спортивную обувь.
В комментариях фолловеры назвали фото “горячим”, отметив, что Серябкина в любом образе и виде выглядит привлекательно. Оценили поклонники и отражение в зеркале, где внимание концентрируется на “пятой точке” артистки. Впрочем, некоторые удивились, почему в спортзал знаменитость ходит с распущенными волосами и с макияжем на лице.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:04