Алла Пугачева сочинила песню для пятилетней дочери

В своем профиле Максим Галкин разместил ролик, который снял с утра. Алла Пугачева играла для дочери на клавишном инструменте, попутно сочиняя строчки для песни. Рядом с Примадонной сидит дочь Лиза, с восторгом слушая мать. В конце девочка даже подпевала известной родительнице. Юморист назвал свою супругу “мастером импровизаций”, ведь придумать и исполнить песню она успела, пока их сын Гарри занимался французским. Чаще всего Пугачева “что видит, то и поет”. Такое Галкин наблюдает не первый раз, Примадонна часто то разучивает с детьми песни, то придумывает сценки.В комментариях фолловеры восхитились голосом артистки, назвав ее “необыкновенной” и “талантливой”. Звездной семье подписчики пожелали счастья, а некоторые признались, что успели заслушаться исполнением Аллы Пугачевой, сожалея, что она не дает концертов.