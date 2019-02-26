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Никита Малинин охотно позировал для фото с мачехой и 18-летней сестрой

Отечественный певец Никита Малинин охотно позировал для совместного фото с мачехой и 18-летней сестрой. Жена Александра Малинина старается поддерживать теплые отношения со старшим сыном артиста.
Никита Малинин охотно позировал для фото с мачехой и 18-летней сестрой

Никита Малинин появился на свет в браке артиста с Инной Курочкиной, даже после развода пары молодой человек старался поддерживать общение с родственником. Сейчас исполнитель состоит в новом браке с Эммой Малининой, вместе они растят двух детей. Жена не пыталась препятствовать общению сына с Александром Малининым, напротив, она постаралась найти с ним общий язык.
Никита Малинин охотно позировал для фото с мачехой и 18-летней сестрой

В режиме Stories на просторах Instagram Эмма Малинина поделилась снимком, где позирует в компании Никиты Малинина и своей дочери Устиньи. Брат и сестра часто проводят вместе досуг, у них находятся общие темы для разговора, чему не мешает даже почти 20-летняя разница в возрасте. Сам артист не скрывает, что рад такому взаимодействию наследников, поскольку не хочет конфликтов в семье.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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