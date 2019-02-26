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Прожорливый сивуч удивил камчатских рыбаков своим поведением

Камчатские рыбаки недавно столкнулись с прожорливым ушастым тюленем сивучем, нагло поедавшим их улов. Это первый случай, когда крупный морской лев Стеллер добывает пищу прямо на борту сейнера, не реагируя на крики членов экипажа.

Прожорливый сивуч удивил камчатских рыбаков своим поведением

Тюлень с легкостью запрыгнул на борт судна, переполненного рыбой и принялся есть ее, не реагируя на присутствие людей. Рыбаки сильного ущерба из-за проголодавшегося животного не заметили, но были удивлены подобным наглым поведением сивуча.

Члены экипажа начали прогонять тюленя, пытаясь даже столкнуть его в воду швабрами. Они поливали существо сильной струей воды из брандспойта, но морской хищник не проявлял никакой активности, и не пытался покинуть сейнер, пока не утолил свой голод «халявной» рыбой. Наевшись, животное перевалилось через борт судна и исчезло в воде. Рыбаки очень обрадовались непрошеному гостю, хоть и пытались отправить его обратно в воду.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:33

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