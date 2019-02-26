Прожорливый сивуч удивил камчатских рыбаков своим поведением
Камчатские рыбаки недавно столкнулись с прожорливым ушастым тюленем сивучем, нагло поедавшим их улов. Это первый случай, когда крупный морской лев Стеллер добывает пищу прямо на борту сейнера, не реагируя на крики членов экипажа.
Тюлень с легкостью запрыгнул на борт судна, переполненного рыбой и принялся есть ее, не реагируя на присутствие людей. Рыбаки сильного ущерба из-за проголодавшегося животного не заметили, но были удивлены подобным наглым поведением сивуча.
Члены экипажа начали прогонять тюленя, пытаясь даже столкнуть его в воду швабрами. Они поливали существо сильной струей воды из брандспойта, но морской хищник не проявлял никакой активности, и не пытался покинуть сейнер, пока не утолил свой голод «халявной» рыбой. Наевшись, животное перевалилось через борт судна и исчезло в воде. Рыбаки очень обрадовались непрошеному гостю, хоть и пытались отправить его обратно в воду.
Тюлень с легкостью запрыгнул на борт судна, переполненного рыбой и принялся есть ее, не реагируя на присутствие людей. Рыбаки сильного ущерба из-за проголодавшегося животного не заметили, но были удивлены подобным наглым поведением сивуча.
Члены экипажа начали прогонять тюленя, пытаясь даже столкнуть его в воду швабрами. Они поливали существо сильной струей воды из брандспойта, но морской хищник не проявлял никакой активности, и не пытался покинуть сейнер, пока не утолил свой голод «халявной» рыбой. Наевшись, животное перевалилось через борт судна и исчезло в воде. Рыбаки очень обрадовались непрошеному гостю, хоть и пытались отправить его обратно в воду.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:33