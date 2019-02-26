Прожорливый сивуч удивил камчатских рыбаков своим поведением





Тюлень с легкостью запрыгнул на борт судна, переполненного рыбой и принялся есть ее, не реагируя на присутствие людей. Рыбаки сильного ущерба из-за проголодавшегося животного не заметили, но были удивлены подобным наглым поведением сивуча.Члены экипажа начали прогонять тюленя, пытаясь даже столкнуть его в воду швабрами. Они поливали существо сильной струей воды из брандспойта, но морской хищник не проявлял никакой активности, и не пытался покинуть сейнер, пока не утолил свой голод «халявной» рыбой. Наевшись, животное перевалилось через борт судна и исчезло в воде. Рыбаки очень обрадовались непрошеному гостю, хоть и пытались отправить его обратно в воду.