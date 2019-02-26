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Иван Жидков извинился за “развратный” спектакль в Дагестане после критики Нурмагомедова

Отечественный актер Иван Жидков решил оправдаться за “развратный” спектакль, показанный недавно в Дагестане. После критики постановки со стороны Хабиба Нурмагомедова артисту начали поступать угрозы.
Иван Жидков извинился за “развратный” спектакль в Дагестане после критики Нурмагомедова

Накануне Нурмагомедов в соцсети раскритиковал показ в республике спектакля, где на сцене появилась облаченная в откровенный наряд актриса. После скриншот спортсмен удалил, но написал новый гневный пост, призвав наказать всех, кто причастен к организации постановки. Иван Жидков после гастролей в Дагестане начал получать за “Охоту на мужчин” множество угроз, решив извиниться за произошедшее. Он согласился с тем, что демонстрируемое на сцене необходимо “фильтровать” с учетом региона, где происходит показ.

По словам Жидкова, он с коллегами допускал, что в республике строгая цензура, но не предполагал, что в такой степени. Сцены спектакля артист назвал классикой, демонстрируемой в ряде стран по всему миру, и никакой попытки “развратить” общество не подразумевалось.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:25

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