Иван Жидков извинился за “развратный” спектакль в Дагестане после критики Нурмагомедова
Отечественный актер Иван Жидков решил оправдаться за “развратный” спектакль, показанный недавно в Дагестане. После критики постановки со стороны Хабиба Нурмагомедова артисту начали поступать угрозы.
Накануне Нурмагомедов в соцсети раскритиковал показ в республике спектакля, где на сцене появилась облаченная в откровенный наряд актриса. После скриншот спортсмен удалил, но написал новый гневный пост, призвав наказать всех, кто причастен к организации постановки. Иван Жидков после гастролей в Дагестане начал получать за “Охоту на мужчин” множество угроз, решив извиниться за произошедшее. Он согласился с тем, что демонстрируемое на сцене необходимо “фильтровать” с учетом региона, где происходит показ.
По словам Жидкова, он с коллегами допускал, что в республике строгая цензура, но не предполагал, что в такой степени. Сцены спектакля артист назвал классикой, демонстрируемой в ряде стран по всему миру, и никакой попытки “развратить” общество не подразумевалось.
Накануне Нурмагомедов в соцсети раскритиковал показ в республике спектакля, где на сцене появилась облаченная в откровенный наряд актриса. После скриншот спортсмен удалил, но написал новый гневный пост, призвав наказать всех, кто причастен к организации постановки. Иван Жидков после гастролей в Дагестане начал получать за “Охоту на мужчин” множество угроз, решив извиниться за произошедшее. Он согласился с тем, что демонстрируемое на сцене необходимо “фильтровать” с учетом региона, где происходит показ.
По словам Жидкова, он с коллегами допускал, что в республике строгая цензура, но не предполагал, что в такой степени. Сцены спектакля артист назвал классикой, демонстрируемой в ряде стран по всему миру, и никакой попытки “развратить” общество не подразумевалось.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:25