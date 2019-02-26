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Александра Черно не может успокоиться после ссоры с новенькой девушкой на «Дом-2»

Скандальная участница телестройки «Дом-2» Александра Черно никак не может успокоиться после ссоры с новенькой девушкой. Супруга Иосифа Оганесяна уже услышала извинения от обидчицы, но продолжает в социальных сетях высказываться по поводу конфликта.

Александра Черно не может успокоиться после ссоры с новенькой девушкой на «Дом-2»


На проекте появилась новая девушка, которая сразу же после прихода агрессивно высказала своё мнение о Саше Черно. Одна из самых скандальных участниц телестройки, вопреки ожиданиям зрителей, проявила непривычную для неё стойкость и не стала хамить той в ответ, а вежливо и достаточно спокойно заявила, что люди не должны судить друг о друге исключительно по внешним данным.

Александра Черно не может успокоиться после ссоры с новенькой девушкой на «Дом-2»


Поражённая таким спокойствием и адекватной реакцией девушка не нашла ничего другого, кроме как извиниться перед супругой Иосифа Оганесяна, но, несмотря на якобы разрешившуюся ситуацию, Саша Черно никак не может успокоиться после ссоры.

Александра Черно не может успокоиться после ссоры с новенькой девушкой на «Дом-2»


В своём Instagram-профиле участница опубликовала гневный пост, где выразила недовольство и ненависть к таким вот людям, которые, не зная человека лично могут прийти и просто полить грязью, так как он не соответствует установленным канонам красоты. Поддержали Сашу Черно в её высказываниях не многие. Большинство фолловеров сошлись во мнениях, что девушка сама часто проявляет себя именно такой личностью, которую описала в публикации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:55

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