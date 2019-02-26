Александра Черно не может успокоиться после ссоры с новенькой девушкой на «Дом-2»





На проекте появилась новая девушка, которая сразу же после прихода агрессивно высказала своё мнение о Саше Черно. Одна из самых скандальных участниц телестройки, вопреки ожиданиям зрителей, проявила непривычную для неё стойкость и не стала хамить той в ответ, а вежливо и достаточно спокойно заявила, что люди не должны судить друг о друге исключительно по внешним данным.Поражённая таким спокойствием и адекватной реакцией девушка не нашла ничего другого, кроме как извиниться перед супругой Иосифа Оганесяна, но, несмотря на якобы разрешившуюся ситуацию, Саша Черно никак не может успокоиться после ссоры.В своём Instagram-профиле участница опубликовала гневный пост, где выразила недовольство и ненависть к таким вот людям, которые, не зная человека лично могут прийти и просто полить грязью, так как он не соответствует установленным канонам красоты. Поддержали Сашу Черно в её высказываниях не многие. Большинство фолловеров сошлись во мнениях, что девушка сама часто проявляет себя именно такой личностью, которую описала в публикации.