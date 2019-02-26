Максим Виторган забросил могилу матери и третий год не платит за ее обслуживание
Максим Виторган совсем забросил могилу матери, рассказали работники кладбища, где покоится Алла Балтер. По их словам, третий год артист не платит деньги для надлежащего ухода за могилой покойной, которую уже занесло снегом и мусором.
Матери Максима Виторгана нет в живых уже почти 20 лет. В 2000 году Аллы Балтер не стало из-за рака позвоночника. В последние годы актер совсем забыл о матери и ее могиле, так как он не платит работникам кладбища. а бесплатно убирать люди не согласны.
Портрет на могиле Аллы Балтер уже занесло снегом и мусором, и когда она станет чистой- неизвестно.
Матери Максима Виторгана нет в живых уже почти 20 лет. В 2000 году Аллы Балтер не стало из-за рака позвоночника. В последние годы актер совсем забыл о матери и ее могиле, так как он не платит работникам кладбища. а бесплатно убирать люди не согласны.
Портрет на могиле Аллы Балтер уже занесло снегом и мусором, и когда она станет чистой- неизвестно.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:07