Максим Виторган забросил могилу матери и третий год не платит за ее обслуживание

Матери Максима Виторгана нет в живых уже почти 20 лет. В 2000 году Аллы Балтер не стало из-за рака позвоночника. В последние годы актер совсем забыл о матери и ее могиле, так как он не платит работникам кладбища. а бесплатно убирать люди не согласны.Портрет на могиле Аллы Балтер уже занесло снегом и мусором, и когда она станет чистой- неизвестно.