АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с шестью детьми

Впервые за долгое время голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике со своими шестью детьми. Знаменитость посетила специальный показ кинокартины под названием "Мальчик, который обуздал ветер", который прошел в Нью-Йорке в отеле Crosby Street.

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с шестью детьми

Анджелина Джоли все свое свободное время уделяет наследникам. Но чаще всего актрису замечают на прогулке с одним наследником или двумя детьми. На различных мероприятия знаменитость появляется весьма редко, а с шестью детьми она вообще не выходила в свет уже очень давно. Но накануне Анджелина Джоли вместе со своей семьей посетила специальный показ кинокартины "Мальчик, который обуздал ветер", который состоялся в Нью-Йорке в отеле Crosby Street.

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с шестью детьми

Для выхода в свет актриса выбрала черное платье и темно-синий плащ. Наследники голливудской звезды были в брюках и рубашках, и лишь Захара Марли Джоли-Питт решила надеть платье. На фотографиях с показа фильма Анджелина Джоли и ее дети выглядят очень счастливыми и весело смеются.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Прожорливый сивуч удивил камчатских
В Сети появились самые свежие снимки
Романа Капаклы и Марину Африкантову
Анджелина Джоли впервые за долгое время
“Внук” Спартака Мишулина пытается
Над швейцарскими Альпами был замечен НЛО
Ольга Бузова рассказала о выходе в
Ольга Серябкина взволновала подписчиков
Алёна Рапунцель назвала ложью слухи о
Созданный учеными 3D-гидрогель помогает
Ольге Бузовой предложили жить в частном
Никита Малинин охотно позировал для
Эксперты рассказали о финансировании
Ирина Пингвинова тайно переписывается с
В Ространснадзоре предложили способ
Иван Жидков извинился за “развратный”
Зрителям «Дом-2» предложили выбрать в
Алла Пугачева сочинила песню для
Эксперты озвучили признаки проблемного
Максим Виторган забросил могилу матери
Гуф и Кети Топурия заставили
Города Великобритании окутал непонятный
Алеся Лисовская рассказала, как Вальтер
Александра Черно не может успокоиться
Меган Маркл выбрала для выхода в свет
Турист обнаружил в Японии камень с
Егора Крида удивила реакция американцев
Сергей Шнуров включен в состав
На своём концерте в Ростове-на-Дону
Ксения Собчак улетела с близкой
Просмотреть все новости