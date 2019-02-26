Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с шестью детьми
Впервые за долгое время голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике со своими шестью детьми. Знаменитость посетила специальный показ кинокартины под названием "Мальчик, который обуздал ветер", который прошел в Нью-Йорке в отеле Crosby Street.
Анджелина Джоли все свое свободное время уделяет наследникам. Но чаще всего актрису замечают на прогулке с одним наследником или двумя детьми. На различных мероприятия знаменитость появляется весьма редко, а с шестью детьми она вообще не выходила в свет уже очень давно. Но накануне Анджелина Джоли вместе со своей семьей посетила специальный показ кинокартины "Мальчик, который обуздал ветер", который состоялся в Нью-Йорке в отеле Crosby Street.
Для выхода в свет актриса выбрала черное платье и темно-синий плащ. Наследники голливудской звезды были в брюках и рубашках, и лишь Захара Марли Джоли-Питт решила надеть платье. На фотографиях с показа фильма Анджелина Джоли и ее дети выглядят очень счастливыми и весело смеются.
Анджелина Джоли все свое свободное время уделяет наследникам. Но чаще всего актрису замечают на прогулке с одним наследником или двумя детьми. На различных мероприятия знаменитость появляется весьма редко, а с шестью детьми она вообще не выходила в свет уже очень давно. Но накануне Анджелина Джоли вместе со своей семьей посетила специальный показ кинокартины "Мальчик, который обуздал ветер", который состоялся в Нью-Йорке в отеле Crosby Street.
Для выхода в свет актриса выбрала черное платье и темно-синий плащ. Наследники голливудской звезды были в брюках и рубашках, и лишь Захара Марли Джоли-Питт решила надеть платье. На фотографиях с показа фильма Анджелина Джоли и ее дети выглядят очень счастливыми и весело смеются.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24