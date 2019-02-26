В Ространснадзоре предложили способ борьбы с подорожанием авиабилетов
В Ространснадзоре предложили способ борьбы с подорожанием авиабилетов на территории РФ. В период с декабря по февраль стоимость последних выросла в стране на 5-33%, причиной чему назвали ослабление рубля и необходимость работы почти по себестоимости.
Ценники на полеты выросли как на внутренних, так и на международных рейсах, но представитель Ространснадзора Олег Смирнов считает такую ситуацию ожидаемой. Отчасти это связано с тем, что в прошлом году ощутимо подорожало авиатопливо, на него в общей картине приходится около 30%. Не последнюю роль сыграло увеличение аэропортовых сборов, также одним из факторов стали расходы, спровоцированные поддержанием летной годности иностранных судов. Отечественные компании по программе лизинга приобрели множество зарубежных самолетов, а запчасти для них приходится покупать за доллары.
Говоря о способах сохранения цен на прежнем уровне, Смирнов в беседе с Nation News назвал хорошим вариантом использование отечественной техники. Также следует тщательно регулировать стоимость топлива и аэропортовых сборов. Ространснадзор со своей стороны должен оказывать давление на правительство, где от упомянутых дел пытаются отстраниться.
Ценники на полеты выросли как на внутренних, так и на международных рейсах, но представитель Ространснадзора Олег Смирнов считает такую ситуацию ожидаемой. Отчасти это связано с тем, что в прошлом году ощутимо подорожало авиатопливо, на него в общей картине приходится около 30%. Не последнюю роль сыграло увеличение аэропортовых сборов, также одним из факторов стали расходы, спровоцированные поддержанием летной годности иностранных судов. Отечественные компании по программе лизинга приобрели множество зарубежных самолетов, а запчасти для них приходится покупать за доллары.
Говоря о способах сохранения цен на прежнем уровне, Смирнов в беседе с Nation News назвал хорошим вариантом использование отечественной техники. Также следует тщательно регулировать стоимость топлива и аэропортовых сборов. Ространснадзор со своей стороны должен оказывать давление на правительство, где от упомянутых дел пытаются отстраниться.
Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:37