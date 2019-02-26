АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

В Ространснадзоре предложили способ борьбы с подорожанием авиабилетов

В Ространснадзоре предложили способ борьбы с подорожанием авиабилетов на территории РФ. В период с декабря по февраль стоимость последних выросла в стране на 5-33%, причиной чему назвали ослабление рубля и необходимость работы почти по себестоимости.
В Ространснадзоре предложили способ борьбы с подорожанием авиабилетов

Ценники на полеты выросли как на внутренних, так и на международных рейсах, но представитель Ространснадзора Олег Смирнов считает такую ситуацию ожидаемой. Отчасти это связано с тем, что в прошлом году ощутимо подорожало авиатопливо, на него в общей картине приходится около 30%. Не последнюю роль сыграло увеличение аэропортовых сборов, также одним из факторов стали расходы, спровоцированные поддержанием летной годности иностранных судов. Отечественные компании по программе лизинга приобрели множество зарубежных самолетов, а запчасти для них приходится покупать за доллары.

Говоря о способах сохранения цен на прежнем уровне, Смирнов в беседе с Nation News назвал хорошим вариантом использование отечественной техники. Также следует тщательно регулировать стоимость топлива и аэропортовых сборов. Ространснадзор со своей стороны должен оказывать давление на правительство, где от упомянутых дел пытаются отстраниться.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина может возненавидеть
Прожорливый сивуч удивил камчатских
В Сети появились самые свежие снимки
Романа Капаклы и Марину Африкантову
Анджелина Джоли впервые за долгое время
“Внук” Спартака Мишулина пытается
Над швейцарскими Альпами был замечен НЛО
Ольга Бузова рассказала о выходе в
Ольга Серябкина взволновала подписчиков
Алёна Рапунцель назвала ложью слухи о
Созданный учеными 3D-гидрогель помогает
Ольге Бузовой предложили жить в частном
Никита Малинин охотно позировал для
Эксперты рассказали о финансировании
Ирина Пингвинова тайно переписывается с
В Ространснадзоре предложили способ
Иван Жидков извинился за “развратный”
Зрителям «Дом-2» предложили выбрать в
Алла Пугачева сочинила песню для
Эксперты озвучили признаки проблемного
Максим Виторган забросил могилу матери
Гуф и Кети Топурия заставили
Города Великобритании окутал непонятный
Алеся Лисовская рассказала, как Вальтер
Александра Черно не может успокоиться
Меган Маркл выбрала для выхода в свет
Турист обнаружил в Японии камень с
Егора Крида удивила реакция американцев
Сергей Шнуров включен в состав
На своём концерте в Ростове-на-Дону
Просмотреть все новости