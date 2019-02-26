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Алеся Лисовская рассказала, как Вальтер Соломенцев обманывал прихожан

Алеся Лисовская решила ответить на обвинения жены своего бывшего избранника, экс-участника "Дома-2" Вальтера Соломенцева. По словам звезды, он и его супруга долгое время обманывали своих прихожан, чем занимаются до сих пор.
Алеся Лисовская рассказала, как Вальтер Соломенцев обманывал прихожан

Алеся Лисовская была избранницей экс-проектанта "Дома-2" Вальтера Соломенцева недолго. После расставания звезда реалити устроила свою жизнь и даже успела выйти замуж. Теперь же ей приходится оправдываться за слухи, которые, по словам экс-участницы "Дома-2", распускает жена Вальтера Соломенцева.

Чтобы открыть правду, Алеся Лисовская решила рассказать о личной жизни бывшего возлюбленного. По словам девушки, он обманывал и до сих обманывает своих прихожан. Разбитая нею машина была подарена именно добрыми доверчивыми людьми, которые также приносили своему пастору дань, когда Соломенцев рассказал об онкологии жены. На самом же деле избранница проектанта оказалась абсолютно здоровой, а придумана болезнь была только для переезда в Москву.

Сейчас же Вальтер Соломенцев и его жена просят у своих богатых прихожан пожертвования на хорошую жизнь, подытожила Алеся Лисовская.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:58

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