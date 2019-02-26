Созданный учеными 3D-гидрогель помогает проверять эффективность лекарств от рака





Учёные из Канады создали 3D-гидрогель и компьютерное оборудование для него, чтобы проверять взаимодействие лекарств с высокоинвазивными видами рака. Разработка принадлежит лаборатории U of T Engineering Университета Оттавы. Гидрогель помогает проводить быстрый скрининг сотен препаратов.Научные специалисты сосредоточились на способности лекарств убивать высокоинвазивный рак, а не бороться со злокачественными клетками определённых видов. Для эксперимента исследователи воспроизвели клеточную среду при раке лёгких. Гидрогель показал, как происходит рост и инвазия новообразований.Анализируя полученные изображения высокого качества, учёные быстро получили ряд высокоэффективных способов лечения онкологии. Скрининг проведён уже на 800 разных препаратах. В дальнейшем учёные проследят, как ведут себя лекарства в различных дозах.