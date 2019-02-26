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Эксперты рассказали о финансировании Китаем опасного эксперимента с генно-модифицированными близнецами

Опасный эксперимент был проведен год назад. Эксперты высказали мнение, что рождение генно-модифицированных близнецов финансировали ученые из Китая.

Эксперты рассказали о финансировании Китаем опасного эксперимента с генно-модифицированными близнецами

Исследование под названием «CRISPR babies» предусматривало так называемое генетическое редактирование ребенка. Вследствие эксперимента на свет появились две девочки-близняшки, получившие иммунитет к ВИЧ. Специалисты считают, что проект был финансирован двумя государственными учреждениями, а также Министерством науки Китая.

Один из профессоров Новозеландского университета Цзин-Бао Не считает, что руководитель исследования Хэ Цзянькуй не имел достаточно ресурсов, чтобы провести эксперимент самостоятельно, как об этом утверждает правительство.

Известно, что учреждения, спонсировавшие проект, могли не знать о том, на какие именно нужды пойдут выделенные средства. Эксперты предполагают, что деньги были выделены на более ранние исследования.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:46

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