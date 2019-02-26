Эксперты рассказали о финансировании Китаем опасного эксперимента с генно-модифицированными близнецами
Опасный эксперимент был проведен год назад. Эксперты высказали мнение, что рождение генно-модифицированных близнецов финансировали ученые из Китая.
Исследование под названием «CRISPR babies» предусматривало так называемое генетическое редактирование ребенка. Вследствие эксперимента на свет появились две девочки-близняшки, получившие иммунитет к ВИЧ. Специалисты считают, что проект был финансирован двумя государственными учреждениями, а также Министерством науки Китая.
Один из профессоров Новозеландского университета Цзин-Бао Не считает, что руководитель исследования Хэ Цзянькуй не имел достаточно ресурсов, чтобы провести эксперимент самостоятельно, как об этом утверждает правительство.
Известно, что учреждения, спонсировавшие проект, могли не знать о том, на какие именно нужды пойдут выделенные средства. Эксперты предполагают, что деньги были выделены на более ранние исследования.
Исследование под названием «CRISPR babies» предусматривало так называемое генетическое редактирование ребенка. Вследствие эксперимента на свет появились две девочки-близняшки, получившие иммунитет к ВИЧ. Специалисты считают, что проект был финансирован двумя государственными учреждениями, а также Министерством науки Китая.
Один из профессоров Новозеландского университета Цзин-Бао Не считает, что руководитель исследования Хэ Цзянькуй не имел достаточно ресурсов, чтобы провести эксперимент самостоятельно, как об этом утверждает правительство.
Известно, что учреждения, спонсировавшие проект, могли не знать о том, на какие именно нужды пойдут выделенные средства. Эксперты предполагают, что деньги были выделены на более ранние исследования.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:46