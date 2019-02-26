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Гуф и Кети Топурия заставили поклонников обсуждать их возможное примирение

Популярный рэпер Гуф и Кети Топурия недавно заставили поклонников обсуждать их возможное примирение. Слухи спровоцировал избранник певицы, опубликовав в Instagram снимок в постели с девушкой, чьи родинки совпадают с отметинами на теле знаменитой артистки.

Гуф и Кети Топурия заставили поклонников обсуждать их возможное примирение

Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, показал подписчикам в личном блоге Instagram очень откровенный снимок, вызвавший у поклонников множество вопросов. В кадре запечатлен артист, обнимающий обнаженное тело неизвестной девушки, лежащей рядом с ним в постели.

Дама привлекла внимание пользователей не только формами, но и родинками, похожими на те, что есть на теле Кети Топурии. Фанаты предположили: звездная пара решила помириться. Кстати, за несколько часов до публикации постельного снимка Долматов поделился Stories портретом солистки группы «А'Студио».

«Они с Кэти помирились?», «Яна тебя прибьет», «Это не Кэти?», «Это кадр из клипа», «Сразу видно, что не Кэти», «Очередная Яна?», «Родинка Кэти», «Рада за тебя Кэти, супер», «Интриган», - комментировали публикацию Алексея Долматова фанаты, пытаясь выяснить, что же за особа находиться вместе с ним.

О расставании Гуфа и Кети Топурии стало известно в ноябре 2018 года после сведений об измене исполнителя с 18-летней Яной. Молодая любовница стала «звездой» социальных сетей, сообщая о связях с рэпером и беременности от него. Сам артист редко давал комментарии касательно этой информации, ограничиваясь оскорблениями или шутками.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:06

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