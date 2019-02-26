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Эксперты озвучили признаки проблемного автомобиля

Эксперты назвали несколько признаков, с помощью которых можно быстро вычислить проблемный автомобиль. Эти знания пригодятся при выборе подержанного транспортного средства, передает портал “За рулем”.
Эксперты озвучили признаки проблемного автомобиля

Прежде всего следует обратить внимание на документы, попросив продавца выслать снимки ПТС и СТС. Благодаря этому возможно узнать о количестве владельцев, “прогнать” авто по базе данных, ознакомиться с данными о пробеге. Когда человек отказывается отправлять снимки, лучше не соглашаться на “живой” осмотр. Если же последний состоялся, важно осмотреть дверные проемы, используя для этого магнитный толщиномер, который можно арендовать. Если толщина свыше 200 мк, значит авто проходило через малярные работы, при показателе 350-400 мк предполагается наличие серьезного ремонта кузова. Еще одним свидетельством того, что авто побывало в ДТП, является маркировка стекол. Если на каком-то из них данные отличаются от остальных, стоит насторожиться.

Рассматривая кузов, эксперты рекомендуют проверить лонжероны на предмет ремонта, и если следы есть, лучше поискать другое авто. С особой тщательностью на работоспособность и надежность следует осмотреть подушки и ремни безопасности, а состояние двигателя можно определить по цвету выхлопных газов. При тест-драйве подержанного автомобиля прежде всего нужно проверить работу коробки передач, переключение АКПП не должно сопровождаться “пинками” или заминками.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:12

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