На своём концерте в Ростове-на-Дону Илья Яббаров блеснул «звёздным» поведением

Илья Яббаров, как оказалось, уже отправился на гастроли, в рамках которых успел выступить в Ростове-на-Дону. Зрители «Дома-2» удивлены происходящим, но предполагают, что концерты проектного исполнителя могут быстро закончиться.Всё дело в том, что после выступления Ильи Яббарова у ростовчан остались не совсем положительные эмоции. Многие пишут в социальных сетях об откровенном шоке, связанном со «звёздным» поведением мужчины, а также вспоминают, как видели его активно ухаживающим за молодыми девушками.Фанаты «Дома-2» уже гадают, какой же окажется реакция Маргариты Ларченко на подобные новости, когда та выйдет с больничного, предполагая, что мужчину ожидает серьёзный разговор, а возможно и очередное расставание с возлюбленной.