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На своём концерте в Ростове-на-Дону Илья Яббаров блеснул «звёздным» поведением

На своём концерте в Ростове-на-Дону Илья Яббаров шокировал публику «звёздным» поведением и вычурностью. В социальных сетях даже появились слухи о том, что возлюбленный Маргариты Ларченко уделял много внимания малознакомым девушкам.

На своём концерте в Ростове-на-Дону Илья Яббаров блеснул «звёздным» поведением


Илья Яббаров, как оказалось, уже отправился на гастроли, в рамках которых успел выступить в Ростове-на-Дону. Зрители «Дома-2» удивлены происходящим, но предполагают, что концерты проектного исполнителя могут быстро закончиться.

Всё дело в том, что после выступления Ильи Яббарова у ростовчан остались не совсем положительные эмоции. Многие пишут в социальных сетях об откровенном шоке, связанном со «звёздным» поведением мужчины, а также вспоминают, как видели его активно ухаживающим за молодыми девушками.

На своём концерте в Ростове-на-Дону Илья Яббаров блеснул «звёздным» поведением


Фанаты «Дома-2» уже гадают, какой же окажется реакция Маргариты Ларченко на подобные новости, когда та выйдет с больничного, предполагая, что мужчину ожидает серьёзный разговор, а возможно и очередное расставание с возлюбленной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:26

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