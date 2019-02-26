Алена Водонаева не была причастна к рассекречиванию беременности Ксении Бородиной

Два года назад Ксения Бородина перестала общаться с Аленой Водонаевой, так как близкая подруга якобы рассказала журналистам об интересном положении телеведущей, которое та тщательно скрывала. Бородина как раз выходила замуж за бизнесмена Курбана Омарова, а потому не хотела разглашать подробностей личной жизни.Теперь же стало известно, что Алена Водонаева не раскрывала журналистам сведений о личной жизни подруги, как говорила два года назад еще одна подруга телеведущей Айза Анохина. Невиновность экс-участницы проекта "Дом-2" подтвердило издание, которое первым написало о беременности Бородиной.