Алена Водонаева не была причастна к рассекречиванию беременности Ксении Бородиной
Спустя два года после скандала вокруг беременности Ксении Бородиной журналисты подтвердили, что Алена Водонаева не была причастна к раскрытию интересного положения звезды. Экс-участница проекта "Дом-2" не раз объясняла свою невиновность, однако ей никто не верил.
Два года назад Ксения Бородина перестала общаться с Аленой Водонаевой, так как близкая подруга якобы рассказала журналистам об интересном положении телеведущей, которое та тщательно скрывала. Бородина как раз выходила замуж за бизнесмена Курбана Омарова, а потому не хотела разглашать подробностей личной жизни.
Теперь же стало известно, что Алена Водонаева не раскрывала журналистам сведений о личной жизни подруги, как говорила два года назад еще одна подруга телеведущей Айза Анохина. Невиновность экс-участницы проекта "Дом-2" подтвердило издание, которое первым написало о беременности Бородиной.
Два года назад Ксения Бородина перестала общаться с Аленой Водонаевой, так как близкая подруга якобы рассказала журналистам об интересном положении телеведущей, которое та тщательно скрывала. Бородина как раз выходила замуж за бизнесмена Курбана Омарова, а потому не хотела разглашать подробностей личной жизни.
Теперь же стало известно, что Алена Водонаева не раскрывала журналистам сведений о личной жизни подруги, как говорила два года назад еще одна подруга телеведущей Айза Анохина. Невиновность экс-участницы проекта "Дом-2" подтвердило издание, которое первым написало о беременности Бородиной.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:08