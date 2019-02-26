Города Великобритании окутал непонятный розовый туман





Туман наблюдался на прошлых выходных, когда в Британии была отмечена температура +20 градусов, являющаяся аномально высокой для февраля. После появления розового тумана метеорологи связали это явление с резким потеплением, пока в Интернете начали звучать заявления о мистическом происхождении дымки. Из-за розового тумана пришлось отменить несколько десятков авиарейсов, однако в какой-то момент дымка довольно быстро рассеялась и граждане могли увидеть солнце.В Сети конспирологи высказали ряд гипотез о происхождении тумана. Кто-то связал это с засекреченными экспериментами правительства, другие же убеждены, что всему виной сближающаяся с Землей планета Нибиру, чье влияние можно наблюдать уже сейчас. Прозвучали теории об открытии входа в иное измерение или сбое в матрице.