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Города Великобритании окутал непонятный розовый туман

Во многих городах Великобритании местные жители наблюдают розовый туман неизвестного происхождения. Соответствующие жалобы поступили от граждан из нескольких регионов на юго-запада королевства.
Города Великобритании окутал непонятный розовый туман

Туман наблюдался на прошлых выходных, когда в Британии была отмечена температура +20 градусов, являющаяся аномально высокой для февраля. После появления розового тумана метеорологи связали это явление с резким потеплением, пока в Интернете начали звучать заявления о мистическом происхождении дымки. Из-за розового тумана пришлось отменить несколько десятков авиарейсов, однако в какой-то момент дымка довольно быстро рассеялась и граждане могли увидеть солнце.

В Сети конспирологи высказали ряд гипотез о происхождении тумана. Кто-то связал это с засекреченными экспериментами правительства, другие же убеждены, что всему виной сближающаяся с Землей планета Нибиру, чье влияние можно наблюдать уже сейчас. Прозвучали теории об открытии входа в иное измерение или сбое в матрице.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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