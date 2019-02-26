Ученые назвали людей с первой группой крови наиболее подверженными риску смертности





Японские исследователи провели анализ 900 разных историй болезни у пациентов с риском смертности от тяжёлых травм. Результаты показали, что больше всего опасности подвержены обладатели I группы крови. Последние умирали в 3 раза чаще от повреждений механического характера.Во время сильного кровотечения нехватка тромбоцитов проявляется плохой свёртываемостью. Так, риск летального исхода при травмах у людей с I группой равен 28 процентам, у прочих групп - 11 процентам.Наука активно разрабатывает способы повышения глипопротеина в плазме крови. В будущем медики могут представить методики, благодаря которым возможно будет осуществить экстренное переливание тромбоцитов, чтобы свёртываемость стала достаточной для сохранения жизни.