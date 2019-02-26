АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Ученые назвали людей с первой группой крови наиболее подверженными риску смертности

Японские учёные назвали первую группу крови у людей наиболее сопряжённой с риском смертности. Быстрая кровопотеря связана с малым содержанием тромбоцитов.
Ученые назвали людей с первой группой крови наиболее подверженными риску смертности

Японские исследователи провели анализ 900 разных историй болезни у пациентов с риском смертности от тяжёлых травм. Результаты показали, что больше всего опасности подвержены обладатели I группы крови. Последние умирали в 3 раза чаще от повреждений механического характера.

Во время сильного кровотечения нехватка тромбоцитов проявляется плохой свёртываемостью. Так, риск летального исхода при травмах у людей с I группой равен 28 процентам, у прочих групп - 11 процентам.

Наука активно разрабатывает способы повышения глипопротеина в плазме крови. В будущем медики могут представить методики, благодаря которым возможно будет осуществить экстренное переливание тромбоцитов, чтобы свёртываемость стала достаточной для сохранения жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Города Великобритании окутал непонятный
Алеся Лисовская рассказала, как Вальтер
Александра Черно не может успокоиться
Меган Маркл выбрала для выхода в свет
Турист обнаружил в Японии камень с
Егора Крида удивила реакция американцев
Сергей Шнуров включен в состав
На своём концерте в Ростове-на-Дону
Ксения Собчак улетела с близкой
Супермодель 90-х и муза Карла
Ученые: Контакт с пришельцами грозит
Алена Водонаева не была причастна к
Илон Маск назвал “конфузом” ситуацию с
Ученые назвали людей с первой группой
Цены на авиабилеты в России подорожали
Вера Брежнева порадовала поклонников
Алёна Рапунцель после родов терпела
Игоря Николаева развеселила афиша с его
Ольге Бузовой пришлось успокаивать
«Охотник на призраков» из Корнуолла
Звезда "Дом-2" Саша Черно хочет стать
Григорий Лепс пригласил поклонников в
Экс-участница «Дом-2» Алеся Клочко
Полина Диброва рассказала о «пижамных
Поведение нейронов "молчаливого типа" в
В Татарстане пациент больницы вышел
Любовь Толкалина набросилась на
Ричард Гир отказывается сниматься в
После рождения сына Татьяна Терешина
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь
Просмотреть все новости